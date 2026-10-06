México ante la IA: Estrategia antes que regulación

En entrevista con Ciudad, el doctor en física teórica y experto en ciencia de datos Adolfo de Unanue destacó su potencial para elevar la productividad, impulsar avances médicos, desarrollar nuevos materiales y generar más tiempo libre. Sin embargo, advirtió que el verdadero reto para países como México no es únicamente regularla, sino definir una estrategia para aprovecharla y garantizar el acceso a esta tecnología. El especialista señaló la creciente dependencia de Estados Unidos y China, así como los desafíos energéticos y de infraestructura que implica su desarrollo. México, dijo, debe construir capacidades propias y aprovechar su posición geográfica y talento tecnológico para no quedar rezagado