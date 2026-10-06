Justicia para las mujeres: presupuesto, tecnología y fiscalías especializadas

Sesma destaca que las reformas requieren presupuesto, personal capacitado, tecnología y coordinación entre autoridades para que instituciones como las fiscalías especializadas puedan brindar una atención eficaz y evitar la revictimización. También aborda el uso de inteligencia artificial, cámaras, drones y otras herramientas para fortalecer las investigaciones y la seguridad.

La conversación analiza la reforma de 2024 al artículo 116 constitucional, que establece la obligación de los estados de contar con fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres, así como los retos de implementación y la necesidad de dotarlas de recursos suficientes para generar confianza y facilitar la denuncia.

Además, se abordan las brechas económicas y salariales que enfrentan las mujeres y otros temas de la agenda legislativa del Partido Verde, entre ellos el bienestar animal y la protección del medio ambiente, así como la responsabilidad que implica tener animales de compañía.