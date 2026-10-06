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Justicia con perspectiva de género: especialización y atención a mujeres en Jalisco

En esta conversación, Claudia Ivett entrevista a José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, sobre los retos para garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género.

Por: Redacción adn Noticias

El magistrado explica la estrategia del Poder Judicial de Jalisco frente a la violencia contra las mujeres, que incluye seis centros de justicia especializados, unidades para asuntos familiares y coordinación con la Fiscalía, servicios periciales y la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, con el objetivo de brindar una atención integral y evitar la revictimización.

La capacitación especializada también ocupa un lugar central. Se abordan los programas de formación en derechos humanos, justicia inclusiva, inteligencia artificial y perspectiva de género, así como la participación de juzgadores, magistraturas, fiscalías, investigadores y académicos.

La conversación analiza además cómo la perspectiva de género trasciende los tribunales y requiere cambios sociales frente a la normalización de la violencia, los micromachismos y los roles tradicionales. El reto es garantizar procesos con empatía y sensibilidad, sin dejar de lado la objetividad y el debido proceso.