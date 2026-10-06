Educación financiera desde la infancia: aprende a administrar, ahorrar y proteger tu dinero

Se trata de una materia gratuita para estudiantes de primaria y secundaria que busca acercar la educación financiera a las aulas y a las familias, con herramientas para aprender sobre ahorro, administración del dinero y emprendimiento.

El programa también incluye una guía para padres y contenidos para proteger los datos personales y prevenir fraudes digitales. Una iniciativa que busca que los niños comiencen desde pequeños a desarrollar hábitos financieros que puedan acompañarlos durante toda su vida.