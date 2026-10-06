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Ayotzinapa: ¿qué se sabe realmente de la Noche de Iguala? Jorge Fernández Menéndez responde

A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el periodista Jorge Fernández Menéndez, autor de La Noche de Iguala, analiza las distintas versiones sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014. Su investigación sostiene que existen testimonios, expedientes, grabaciones e intercepciones que permiten reconstruir buena parte de los hechos.

Por: Redacción adn Noticias

En esta conversación, Fernández Menéndez cuestiona las nuevas líneas de investigación sobre la participación del Ejército, las supuestas incineraciones en funerarias y los testimonios de integrantes de Guerreros Unidos. También expone su interpretación sobre el papel de las policías de Iguala y Cocula, el grupo criminal y las diferentes investigaciones que se han realizado a lo largo de estos años.

El periodista también aborda las diferencias entre las versiones oficiales, el papel del movimiento de padres de los normalistas y las implicaciones políticas que, desde su perspectiva, ha tenido el caso.

Una conversación para revisar las distintas versiones y los elementos que han marcado una de las investigaciones más polémicas de México.

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