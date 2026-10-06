Ayotzinapa: ¿qué se sabe realmente de la Noche de Iguala? Jorge Fernández Menéndez responde

En esta conversación, Fernández Menéndez cuestiona las nuevas líneas de investigación sobre la participación del Ejército, las supuestas incineraciones en funerarias y los testimonios de integrantes de Guerreros Unidos. También expone su interpretación sobre el papel de las policías de Iguala y Cocula, el grupo criminal y las diferentes investigaciones que se han realizado a lo largo de estos años.

El periodista también aborda las diferencias entre las versiones oficiales, el papel del movimiento de padres de los normalistas y las implicaciones políticas que, desde su perspectiva, ha tenido el caso.

Una conversación para revisar las distintas versiones y los elementos que han marcado una de las investigaciones más polémicas de México.