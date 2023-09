¿Debes la tenencia en Puebla 2023? Así puedes saber el monto a pagar

¿Se te pasó pagar la tenencia en Puebla 2023 y no sabes en dónde y cuánto debes pagar? Pues te tenemos buenas y malas noticias, y es que el no realizar este pago considerado entre los trámites gubernamentales esenciales, podría hacer que no puedas verificar, hacer el cambio de placas e incluso sacar tu vehículo de un corralón.

Es por ello que las personas que no hayan realizado el pago correspondiente a la tendencia 2023 en el estado de Puebla, deberán ponerse al corriente con este trámite para evitar mayores afectaciones de vialidad en la entidad antes mencionada.

Por ello, con la finalidad de que conozcas todos los detalles sobre en dónde puedes realizar este pago, a continuación te daremos a conocer todos los detalles correspondientes de acuerdo con las autoridades que se encargan de regular el cobro de la tenencia en Puebla 2023.

¿Cómo puedo saber cuánto debo en la tenencia en Puebla 2023?

Para empezar, debes saber cómo calcular la deuda en el pago de la tenencia que tienes actualmente, lo cual podrás saber mediante una plataforma en línea que tiene vigente el gobierno estatal de Puebla.

En él deberás seguir los siguientes pasos para poder calcular de manera correcta el adeudo que tienes con el pago de la tenencia en este 2023. Los procesos se muestran a continuación.



Entra en la plataforma de Consulta de Adeudo Vehicular del Gobierno del Estado de Puebla. Coloque el número de placa del vehículo en cuestión en el espacio señalado. Llena el código captcha. Da click en el espacio “Consultar”. Corrobora los datos de identificación del vehículo. Selecciona el ejercicio fiscal a consultar.

Una vez completados los seis puntos anteriores, se desplegará el adeudo que se tiene en el pago de la tenencia 2023 que se tienen dentro de la entidad poblana.

Gobierno de Puebla Pago de la tenencia en Puebla 2023

¿En dónde puedo hacer el pago de la tenencia en Puebla 2023?

Como te comentamos al inicio de la nota, también te tenemos grandes noticias, pues en el mismo portal en el cual se muestra el adeudo que se tiene por motivos de la tenencia, también se puede realizar el pago siempre y cuando te corresponda hacerlo en el periodo actual.

Para ingresar al portal en cuestión, te sugerimos darle click en el siguiente enlace , el cual te llevará directamente al sitio requerido.

Puebla tiene descuento del 100% en el pago de la tenencia 2023

Es válido señalar que la entidad poblana actualmente cuenta con una promoción para condonar el pago de los 605 pesos por la tenencia vehícular. Esto aplica para los siguientes automóviles.



Autos con placas del estado de Puebla inscrito en el Registro Estatal Vehícular del Estado. No se deberá tener multa.

