La razón por la que la FGR investiga traición a la patria en la detención de “El Mayo” Zambada

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió su primer informe sobre la detención en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán, líderes del Cártel de Sinaloa. La institución que encabeza Alejandro Gertz Manero publicó un comunicado 17 días después de que la noticia impactó en ambos lados de la frontera y tras las primeras declaraciones del capo que involucran a funcinarios del gobierno.

En el documento se dio a conocer que la operación que permitió la captura de “El Mayo” Zambada y el hijo de “El Chapo” Guzmán, en territorio mexicano y que culminó en Estados Unidos, es indagada como traición a la patria, entre otros delitos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Inmediatamente después de que ocurrieron los hechos que involucran a Ismael “N”, y Joaquín “N”, el 26 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR), abrió la carpeta número SON/HSO/0001/882/2024, por los posibles delitos de vuelo ilícito; uso ilícito de instalaciones aéreas; violación a la legislación migratoria y aduanera; secuestro; traición a la patria; y lo que resulte. A todo lo cual se están agregando otros delitos como lo son homicidio, privación ilegal de la libertad, y las coparticipaciones que se deriven -señala el comunicado FGR 415/24.

¿Por qué FGR investiga “traición a la patria” en caso “Mayo” Zambada y “Chapito”?

En el artículo 123 del Código Penal Federal establece que la traición a la patria la comete quien, entre otros supuestos, “prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito”.

Es por ello que la FGR investiga por traición a la patria a Joaquín Guzmán López y otros por haber entregado a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

Recordemos que el sábado10 de agosto, el abogado Frank Pérez dio a conocer una carta en la que su cliente, “El Mayo” Zambada, aseguró que el 25 de julio fue secuestrado en México por el hijo de “El Chapo” Guzmán, quien lo llevó contra su voluntad a Estados Unidos.

En la misiva agregó que en el mismo lugar donde fue sometido, fue asesinado Héctor Cuén Ojeda, ex diputado federal, ex alcalde de Culiacán y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El 9 de agosto el embajador de EU en México, Ken Salazar, también aseguró que “El Mayo” Zambada fue llevado contra su voluntad a territorio estadunidense por Joaquín Guzmán López.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.