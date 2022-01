¿Otra vez? Subastarán piezas arqueológicas mexicanas en Francia

Tal parece que los franceses no entienden que no deben subastar piezas arqueológicas que no les pertenecen, luego de que la Embajada de México en Francia denunciara por segunda ocasión que el país galo realizará una nueva subasta de piezas arqueológicas mayas.

A través de su cuenta de Twitter, la Embajada de México en Francia reveló que la subasta será realizada por la Casa Million “Carnets de voyage” (Diarios de viaje) en la que se ofrecerán al mejor postor bienes culturales mexicanos y monumentos arqueológicos de la cultura Maya.

La embajada mexicana en Francia se pronunció al respecto, asegurando que se tratan de bienes culturales y monumentos arqueológicos, los cuales están protegidos a través de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas de México , por lo que pidió a la Casa Million detener la subasta.

“La embajada condena enérgicamente la próxima subasta de la Casa Million “Carnets de voyage” de bienes culturales de la nación mexicana que, por ende, son monumentos arqueológicos muebles según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”, publicó la embajada en su cuenta de Twitter.

“El Gobierno de México tiene un sólido compromiso con la protección y promoción del patrimonio histórico y cultural del país y hace votos para que los poseedores de estas piezas los entreguen al país de origen para reconstruir la memoria de la nación #MaPatrmionioNoSeVende”, añadió.

El Gobierno de México tiene un sólido compromiso con la protección y promoción del patrimonio histórico y cultural del país y hace votos para que los poseedores de estas piezas los entreguen al país de origen para reconstruir la memoria de la nación. #MiPatrimonioNoSeVende — Ambassade du Mexique (@EmbaMexFra) January 26, 2022

Asimismo, la embajada señaló que el Gobierno de México se encuentra a favor de la protección y cuidado del patrimonio histórico y cultural del país. “Hace votos para que los poseedores de estas piezas los entreguen al país de origen para reconstruir la memoria de la nación”.

Por otra parte, la delegación mexicana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) solicitó apoyo a la Convención UNESCO para que dicha subasta no se lleve a cabo.

“Sumándonos a acciones de México para protección de su patrimonio cultural, hemos solicitado a la Convención UNESCO de 1970 contra el tráfico ilícito de bienes culturales sus gestiones para impedir la venta de 30 piezas arqueológicas que planea subastar Million mañana”, versa el tuit de Delegamex UNESCO.

Sumándonos a acciones de🇲🇽para protección de su patrimonio cultural, hemos solicitado a la Convención @UNESCO_es de 1970 contra el tráfico ilícito de bienes culturales sus gestiones para impedir la venta de 30 piezas arqueológicas que planea subastar @MILLON_Auctions mañana pic.twitter.com/bDA3JsIR55 — Delegamex UNESCO (@DelegamexUNESCO) January 26, 2022

Piezas que se pondrán en subasta en Francia

En su página oficial, Casa Million señala que pondrán a la venta en la sección Arte de la América precolombina, objetos de las antiguas civilizaciones de América, Perú, México, Costa Rica, Colombia y Ecuador. Incluso señalan que las piezas a subastar, entre las cuales hay de la cultura Maya, vienen de dos colecciones: una de Estrasburgo y otra de Alemania.

Pero eso no es todo, también pondrán a la venta 400 lotes de objetos de arte de África, Oceanía e Indonesia.

La Secretaría de Cultura se pronuncia al respecto

La Secretaría de Cultura también mostró su inconformidad por la subasta que se llevará a cabo el próximo 28 de enero en París, Francia, la cual incluye 30 piezas arqueológicas que pertenecen al patrimonio de México y a través de una carta dirigida a Societé Millon, Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura desaprobó el evento llamado “Carnets de Voyage” que se realizará en Salle VV de París y contempla 34 piezas, de las cuales 32 fueron anunciadas de origen mesoamericano y 30 de esos bienes son de México.

“La Secretaría de Cultura del Gobierno de México apela a la ética y respeto por el patrimonio cultura y hace un llamado a Societé Millon a detener la subasta, tomando en consideración los valores históricos, simbólicos y culturales de dichos bienes, superiores a cualquier interés comercial”, versa la carta.

Cabe mencionar que, estas subastas no son desconocidas ya que el pasado mes de noviembre se llevó a cabo otro evento en el que se ofertaron piezas mayas. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México declaró a principios de diciembre que desde 2019 hasta ese entonces se habían recuperado 5 mil 744 piezas prehispánicas del extranjero.

