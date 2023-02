Perro encuentra mano humana en Zapopan y se la lleva a casa

Es verdad que los perros son animales únicos por la lealtad y amor que le brindan a los seres humanos, nos hacen reír con sus travesuras, juegos y curiosos comportamientos, aunque también, algunas veces nos sorprenden con algunas cosas, tal es el caso de un perrito que encontró una mano humana (sí, así como lo lees) y la llevó a casa.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Perrito encuentra mano humana en Zapopan

Esta es la historia de Scooby, un perrito criollo que el pasado martes 31 de enero llevó a su casa una mano humana que al parecer encontró cuando merodeaba en la colonia Mesa Colorada, la cual pertenece al municipio de Zapopan, en Jalisco.

El tutor de Scooby, Rubén Martínez, dijo para Fuerza Informativa Azteca que “Mi perro ya había traído animales muertos y ese tipo de cosas, me asomé y de primera impresión la vi y no me convenció, dije no creo que sea una mano y la miré más de cerca y empecé a ver las coyunturas de la muñeca, la piel más que nada”, por lo que confirmó que se trataba de una mano humana.

De inmediato, el tutor del perrito dio aviso a las autoridades correspondientes, ya que la mano se encontraba en el patio y tenía huellas de violencia, de acuerdo con lo que indicaron.

También se tenía la duda de que fuera la mano de maniquí, pero paramédicos de la Cruz Verde confirmaron que se trataba de una mano humana. La Comisaría Municipal de Zapopan sobrevoló algunos drones para revisar territorios baldíos e identificar si había excavaciones o más restos humanos.

Perros

También te podría interesar: “Palomo”, el perrito que ayudó a encontrar a su dueño desaparecido

Rubén Martínez relató que la mano que le llevó su perro todavía estaba fresca y todo lo demás estaba quemado, además de que “en el dedo chiquito tenía un alambre amarrado y estaba agarrando algo; no tengo idea de que sea"; agregó.

Ante esta noticia, los vecinos de la colonia Mesa Colorada indicaron que en dicha zona las autoridades han localizado a personas sin vida de manera constante, sin embargo, el hallazgo del perrito jamás lo imaginaron, porque... ¿Quién lo imagina?

El perrito Scooby tiene dos años de edad y es un perro tranquilo y que “todo el tiempo está aquí", dijo que le gusta salir por la zona, aunque “lo malo” es que le gusta salir por cosas, a pesar de que se le da de comer. “Siempre le gusta arrimar cosas, no hace nada con ellas nada más le gusta traerlas”, añadió el cuidador de Scooby.

Posterior, personal forense resguardó la mano humana y en el lugar de los hechos se montó un operativo por parte de policías de Zapopan para localizar el resto del cuerpo.