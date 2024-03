Estos son los adultos mayores que deben CAMBIAR el NIP de su tarjeta de la Pensión Bienestar 2024

🗣️🔊TIP DE SEGURIDAD🗣️🔊



Elige un Número de Identificación Personal (NIP) que sea fácil de recordar para ti y difícil de adivinar por otras personas.



❌ No utilices fechas de nacimiento

❌ No uses aniversarios de boda

❌ No elijas números telefónicos pic.twitter.com/OJCM4ETA2e