¿Qué es, requisitos y cómo tramitar Pase Turístico en Puebla?

Si en tus planes esta visitar Puebla con tu vehículo esto te puede interesar, pues se tendrá que tramitar el Pase turístico en Puebla para poder circular, pero hay algunas excepciones, por lo que en adn40 te diremos todo acerca del tema para que no tengas un contratiempo.

¿Qué es y cómo tramitar el pase turístico en Puebla?

En algunas entidades de México para poder transitar por sus calles si no es un auto matriculado en dicha entidad se necesita tener un Pase Turístico. A la fecha, son cuatro estados que piden el Pase Turístico: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, y Puebla.

Fue en diciembre de 2022 que Puebla anunció que comenzaría a restringir el paso de vehículos con placas foráneas por su territorio, esto de acuerdo con el Programa de Modalidades a la Circulación con base en la calidad del aire, certificados y hologramas de verificación vehicular.

Paso a paso para tramitar el pase turístico en Puebla

Así se puede tramitar el Pase Turístico en Puebla:

1. Ingresa al sitio web del Pase Turístico en Puebla: https://paseturistico.puebla.gob.mx/ .



2. Haz clic en el botón “Registrarse”.

A continuación, se deberá ingresar los siguientes datos del vehículo:



Placa.

Número de serie.

Indicar si has registrado el vehículo anteriormente.

Línea o modelo.

Marca.

Año.

Estado emisor de la placa.

Fecha de llegada al estado de Puebla.

@AmbienteGobPue Así se puede tramitar el Pase Turístico en Puebla 2023

Recuerda el Pase turístico en Puebla tiene la siguiente duración:



Por 14 días, el cual solo podrá solicitarlo 1 vez, cada 6 meses.

Por 5 días, solo se podrá solicitarlo 2 veces, cada 6 meses en plazos no consecutivos.

Si tu permiso es por 3 días, solo se podrá solicitar 4 veces, cada 6 meses en plazos no consecutivos.

4. Cuando se termine de ingresar estos datos, se debe hacer clic en “Registrar”.5. Después se debe imprimir el Pase Turístico en Puebla.

¿Qué estados pueden circular en Puebla sin el pase turístico?

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del estado, los vehículos que porten placas de las entidades que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no requieren tramitar el pase turístico en Puebla eso sí, siempre y cuando cuenten con su verificación vehicular vigente y evitar que sean multados.

Las entidades que forman parte de la CAMe son Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro y Morelos.

#SabíasQue| Los vehículos automotores son responsables del casi 80% de la contaminación🚗🚌🚕 en el aire que respiramos, por ello, es importante mantenerlos en buenas condiciones y cumplir la ✅ #VerificaciónVehicularPue.

¡Agenda tu cita! 👨‍💻 https://t.co/bboXBtKQpL pic.twitter.com/WKuG4xvRq0 — Secretaría de Medio Ambiente (@AmbienteGobPue) January 26, 2023

¿Cuál es la multa por no contar con el Pase Turístico en Puebla?

Un automovilista foráneo que no cuente con su Pase Turístico en Puebla o que los datos no coincidan con los datos de la tarjeta de circulación de este, el Pase Turístico no tendrá validez. Y será acreedor a una multa de 20 a 30 UMA, es decir, entre $2,075 y $3,112, de acuerdo al valor.

A parte de la multa, los vehículos podrán ser retirados de la circulación y enviados al depósito vehicular, en el que permanecerán hasta que la multa sea pagada.

