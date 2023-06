¡No te derritas en el intento! 4 trucos para refrescar tu casa

En los últimos días, el termómetro ha alcanzado niveles extremos, registrando altísimas temperaturas en gran parte de México. Así que si eres de los que no tienen aire acondicionado en casa, no te preocupes, pues, a continuación te compartimos algunos consejos para refrescar tu vivienda y no morir en el intento.

Es importante mencionar que el calor no se debe tomar a la ligera, de hecho va más allá de una simple sensación de hartazgo, incomodidad o sudor, los efectos pueden ser muy negativos en la salud, causando malestares como dolor de cabeza, mareos e incluso la muerte.

Evita que el sol entre a la casa

Esto puede ser un tanto confuso y hasta cierto punto complicado; la idea es que durante las horas de sol directo (11:00 y 17:00 horas) se evite abrir las ventanas y las cortinas se deben mantener semibajas. Entonces, para guardar un poco de aire fresco, las horas en que deberás ventilar tu casa serán entre la noche y madrugada.

En este mismo sentido, también se puede optar por dejar abiertas las ventanas de lados opuestos de la casa, lo que creará un ambiente que contrastará y mantendrá más fresco el lugar.

Apaga los dispositivos electrónicos

Aunque esta es una medida general para ahorrar luz , no está de más mencionarla y ponerla en práctica en esta temporada; y es que si no lo tenías en cuenta, los dispositivos electrónicos al funcionar suelen generar un calor extra en casa, por ello se recomienda desconectar todo lo que no se esté usando activamente.

Incluso durante esta época es mejor optar por los alimentos frescos, que se puedan consumir fríos y que no requieran el uso de horno, ya que indudablemente este elevará el calor en casa.

Cómo se puede refrescar el cuerpo

Antes de dormir, evita el deporte o alguna actividad estresante que te suponga una subida de calor corporal. Algunos aseguran que una manera de descansar más, mejor y fresco es darse una ducha con agua tibia, no fría . En caso de no poder hacerlo, pueden mojar sus muñecas con agua helada por aproximadamente unos 10 segundos, esto producirá una sensación de frescor que perdurará durante aproximadamente una hora.

Te damos algunas recomendaciones para la temporada de calor

Medidas para refrescar el ambiente en casa

En esta temporada de calor, si tu casa tiene piso de madera o loza, lo mejor será que lo limpies con agua fría a fin de enfriar y refrescar el ambiente. En tu habitación opta por usar sábanas y fundas frescas, guarda todo lo térmico y evita el uso prolongado de mantas, sillones y almohadones.

Finalmente, si tienes aire acondicionado, opta por prenderlo 30 minutos antes de ir a la cama, esto permitirá que el lugar se refresque sin tener que mantenerlo encendido durante todo la noche, ya que eso implicará un gran golpe para tu economía e incluso podrías despertar un buen resfriado .

