Municipio de Nuevo León “recomienda” raparse para ahorrar agua

La falta de agua es un común denominador en diversas zonas del país, por ello, la página de Facebook del municipio de Guadalupe, Nuevo León, propuso con un meme una peculiar forma de ahorrar agua, la cual se hizo viral. La propuesta consiste en raparse la cabeza para ahorrar el vital líquido. ¿Lo harías?

En la página de Facebook del municipio, se compartió una imagen en la que se ve a un hombre sin cabello bañarse, y a una mujer con una cabellera larga. En ella se compara el tiempo que tarda aproximadamente cada uno en bañarse y refiere que una persona sin cabello tarda 2 minutos, mientras que una persona con exuberante cabellera, demora 4 minutos en hacer lo propio, según la imagen.

En la imagen compartida por la página de Facebook del municipio de Nuevo León se lee la frase: “¡Entre menos pelo, más ahorro! No hay excusas”. Además, acompañaron la imagen, diciendo: “Sigamos aprovechando cualquier oportunidad para ahorrar agua!! (SIC)”.

Asimismo, aclararon que únicamente se trataba de un meme, y que no estaban diciendo que la gente debía raparse, al tiempo de preguntarle a los usuarios sobre otras acciones no convencionales que se les ocurría para ahorrar agua.

La imagen de inmediato desató polémica y diversos usuarios de la red social criticaron que las grandes empresas son las que se llevan el agua de la ciudad, incluso algunos compartieron consejos como no lavarse el cabello todos los días.

“Mejor quítenle el agua a ternium en vez de decir que nos debemos bañar en menos tiempo, nosotros somos los que estamos contribuyendo más que las empresas que se quieren enriquecer lícitamente”, se lee en uno de los comentarios.

“Yo no me lavo el cabello todos los días desde siempre... y la verdad no pasa nada, se daña menos el cabello y en estas circunstancias pues ahorramos agua sin tener que raparnos”, publicó otra usuaria.

Otro de los usuarios opinó que las empresas debían reducir su consumo de agua, mientras que otro más preguntó: “¿Duda?, ¿A las empresas también se les recorta el agua o se les suspende?”. “Dejen de otorgar permisos de deforestación en el cerro de la silla, y de permitir que los líderes dejen de repartir el cerro a tanto posesionario”.

Falta de agua en Nuevo León

Desde el pasado 22 de marzo, Nuevo León, entidad dividida en 7 zonas, ha sufrido de falta de agua a consecuencia de los recortes que forman parte del programa “Ahorra te toca” cuyo fin es apoyar ante la escasez del vital líquido.

Durante los primeros días del mes de febrero el gobierno encabezado por Samuel García emitió una Declaratoria de Emergencia de Sequía en la que instaba a suspender cualquier actividad que requiriera el uso excesivo del agua.

“Se suspenden todas las actividades que por su naturaleza ameriten el uso excesivo de agua. Se deberán realizar todas las acciones de carácter preventivo que eviten la operación de infraestructura hidráulica, para ayudar a mitigar los efectos de la falta de agua. Ante el panorama descrito es urgente que los sectores público, social y privado, de manera solidaria y conjunta, realicen acciones afirmativas a mitigar los efectos de la falta de agua potable en el estado”, versa el comunicado gubernamental.

