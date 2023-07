Burnout laboral: El 67% de los mexicanos son infelices en el trabajo; tienen agotamiento

El burnout o el agotamiento emocional en el trabajo va en aumento en México, ya que casi siete de cada 10 mexicanos son infelices en el trabajo, dio a conocer el estudio “Reporte Burnout” elaborado por Buk, una empresa dedicada al sistema de gestión de recursos humanos.

El estudio elaborado por Buk del 24 de abril al 5 de mayo considerando una muestra de mil 685 personas en México, Chile, Colombia y Perú, arroja que los jóvenes son más susceptibles a experimentar burnout en México y Latinoamérica.

¿Por qué los mexicanos son infelices en el trabajo?

El reporte indicó que en México el 31% de las personas no se siente realizado con su trabajo; mientras que el 21% no se siente bueno en su trabajo y el 27% siente que no logra desplegar sus capacidades. Los jóvenes son quienes sienten menos entusiasmo en sus trabajos.

Además detalló que la despersonalización (sentimiento de apatía que tiene un trabajador hacia la empresa), estuvo presente en gran parte de los participantes, de hecho el 37% de los colaboradores presenta un bajo entusiasmo en el trabajo, 1 de cada 4 personas cree que tiene que trabajar de más, dado el poco apoyo del equipo y 1 de cada 5 trabaja acorde al mínimo esfuerzo.

El 45% de los empleados en México padece estrés laboral

Los jóvenes son quienes sienten menos entusiasmo en sus trabajos

El 42% de las personas menores a 30 años, considerados como parte de la Generación Z, demuestran menor entusiasmo laboral.

La sensación de agotamiento emocional, sobrecarga laboral, agobio por el trabajo y la presencia de señales físicas de estrés es más común en mujeres que en hombres.

En cuanto a las diferencias en las generaciones, he visto que el Burnout sí se presenta más con la generación Z que con otras y puede ser por varias razones. En primer lugar, la generación Z ha estado más cerca de la desestigmatización de la salud mental y la idea de ser consciente y hablar sobre estos temas no es nada raro. -indicó Emilio Pérez Psicólogo de Selia, Colombia.

También agregó que se puede ver que en la actualidad es una generación que se enfrenta a mucha presión para salir adelante y esto lleva a que se encuentren en un estado de fatiga más fácilmente.

Síntomas de que no eres feliz en el trabajo

Según el análisis los síntomas más presentes entre los trabajadores están el agotamiento con un 67%, problemas físicos con 45%, sentimiento de agobio un 28%, sensación de perder el control con un 29%.

Buk El agotamiento emocional y/o físico no sólo dificulta hacer un buen trabajo, sino que también influye negativamente en el bienestar de la persona.

El agotamiento se refiere a la sensación de sobre-exigencia y agobio en el trabajo, producto de sobrecarga laboral , conflictos, frustración, entre otros. Este agotamiento emocional y/o físico no sólo dificulta hacer un buen trabajo, sino que también influye negativamente en el bienestar de la persona.

Por otro lado, casi 1 de cada 3 personas percibe síntomas físicos asociados al agotamiento: el 29% siente un nudo en el estómago al pensar en ir al trabajo y al 28% le tirita el ojo sin poder controlarlo, siendo ambas señales físicas asociadas al estrés.

