Síndrome del Burnout, el mal que está desgastando a los trabajadores.

El agotamiento mental, la dificultad para concentrarte, problemas de memoria y la atención, actos de rebeldía, de cinismo ante el trabajo, malas contestaciones, falta de respeto, desmotivación, la insatisfacción por actividades que antes disfrutaban, es a consecuencia de un estrés crónico y podría ser causa del Síndrome del Burnout.

¿Qué es y cuáles son las características del Síndrome del Burnout?

Más allá del agotamiento o estar exhausto, el Síndrome del Burnout se refleja en la actitud, que un apersona tiene hacia el trabajo, que está privada del ánimo.

Es un término inglés, que aparece a mediados de la década de los 70, y básicamente se distingue en los trabajadores de la salud

Maneja diversas características, significa que por la presión o por el estrés crónico, que genera la carga de trabajo, una persona llega a este agotamiento.

Mental, emocional, físico, que se presenta también como una despersonalización, esto es un distanciamiento emocional y cognitivo, una indiferencia, actitud de intolerancia, de cinismo, de desmotivación y de insatisfacción que van a generar un pobre desempeño laboral.

¿El Burnout es algo más que tener estrés laboral o estar cansado?

Claro, va muchísimo más allá, porque tiene repercusiones a nivel físico, mental y emocional. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte decía que la virtud de un soldado es su tolerancia a la fatiga y el valor es la segunda virtud, esto nos lleva a reflexionar desde hace cuánto se manifiestan estos estados de fatiga.

El Burnout es más allá de un estrés crónico que tiene como característica el no poderse recuperar, para la OMS éste síndrome fue declarado como factor de riesgo laboral por su capacidad de afectar la calidad de vida, la salud mental e incluso poner en riesgo la vida.



¿Cuáles son los síntomas para poder diferenciar entre el cansancio, estrés o es Síndrome del Burnout?

En el Síndrome del Burnout hay mucho agotamiento mental, hay una clara dificultad que progresa hacia la incapacidad para la concentración, la memoria, la atención, una despersonalización que va desde la indiferencia, actos de rebeldía, de cinismo ante el trabajo, malas contestaciones, falta de respeto, desmotivación, la insatisfacción por actividades que antes disfrutaban, es a consecuencia de un estrés crónico.

Sandra Bullock dice adiós a la actuación

La Actriz Sandra Bullock anunció que se retira temporalmente de la actuación debido a que padece el síndrome de ‘Burnout’ dijo en una entrevista “No soy capaz de tomar decisiones”, ante esta sorpresiva decisión nos preguntamos ¿qué es ese síndrome también llamado Síndrome del desgaste profesional, síndrome del quemado, síndrome de fatiga en el trabajo?, ¿Cuáles son los síntomas y causas?, ¿cómo se puede tratar? ¿Y qué hacer si no nos podemos dar el lujo de retirarnos temporalmente?, por ello conversamos en el podcast la espuma de los días con La Dra. Gabriela Vázquez, médico y psicoterapeuta Gestalt para que nos ayude a entender este tema que es más allá que una moda y nos de algunas alternativas para aquellas personas que no pueden darse el lujo de irse.

¿Qué puede hacer la gente que padece Burnout y no tiene la posibilidad de retirarse temporalmente como Sandra Bullock?

Es un tema de salud pública porque la gente está mucho más expuesta a padecerlo. El Síndrome del Burnout en sí es incapacitante para seguir adelante y si a eso le sumamos consecuencias como trastorno de ansiedad, ataques de pánico, trastorno depresivo, llegan a considerar la muerte como una opción, o desarrollan tics, presentan parálisis facial, comienzan con eventos neurológicos porque no hay una manera adecuada de canalizar el estrés.

Para empezar hay que hacer un diagnóstico para que tengan claramente identificado, se puede usar el Maslach Burnout Inventory (MBI) que son 22 items, una escala que mide con 7 valores que van del 7 al 10 el agotamiento, la despersonalización y la ineficiencia de la persona ante las actividades laborales. Una vez que se diagnostica hay que darle un cause adecuado, se requieren cambios en el estilo de vida que ayuden a reducir el estrés como el mindfulness, entrar en contacto con sus sensaciones (qué están sintiendo, cómo lo están sintiendo, en qué momento lo están sientiendo). Es necesario romper el círculo vicioso de no tengo tiempo, no tengo ganas pero al mismo tiempo ya no soporto este estilo de vida.

¿Qué síntomas físicos pueden presentar las personas que padecen Burnout además de trastorno del sueño, cardiovasculares, migrañas?



Son muchos como los trastornos gastrointestinales, se altera mucho la alimentación, comer mucho más o menos, problemas digestivos , dislipidemia, resistencia a la insulina, diabetes, porque se altera la hormona del cortisol, hay alteraciones del sueño, neurológicas, hormonales, todo el metabolismo se altera.



A nivel mental se pueden desencadenar trastornos de ansiedad, alteraciones del estado de ánimo, depresión, ataques de pánico o trastorno de déficit de atención.

¿Cómo podemos prevenir y si ya fuimos diagnosticados afrontar el Burnout?

Si se puede prevenir aquí el problema que tenemos con los países, sobre todo de Latinoamérica, es que no tenemos una cultura de prevención buscamos la curación ya que tenemos el problema instalado. Recomiendo dedicarnos a nosotros mismos por lo menos una o dos horas para gestionar las emociones y sobre todo para canalizar el estrés, buscar actividades recreativas que les permitan dirigir su atención y al mismo tiempo darnos un descanso al cerebro como que por ejemplo, armar algún tipo de rompecabezas, armar legos, crucigramas, sudoku es algo que le despega la mente, practicar meditación o mindfulness también ayuda porque baja mucho los niveles de estrés, aprender técnicas de respiración consciente también ayuda muchísimo y tener una adecuada higiene del sueño, ir a terapia.

Yo trabajo con la medicina funcional en la que nos basamos en 5 pilares por en los cuales se sustenta el estilo de vida: 1 la alimentación, el que vayan y busquen una alimentación que sea lo más saludable como estilo de vida a cosas naturales no productos tan industrializados. 2 el que se mueva en el que hagan ejercicio 3 el que tengan esta adecuada higiene el sueño. 4 la socialización el hecho de hablar con otra persona aunque sea un chismecito aunque sea lo que pasó el fin de semana recordar momentos pasados eso funciona porque distrae a la mente y le permite a la persona bajar esos niveles de estrés 5.- Alguna actividad recreativa como iluminar ayuda mucho despeja mucho la mente y disminuye mucho el estrés.

Y cierra la charla con un pequeño cuento que te invito escuches en esta edición de “La espuma de los días”

