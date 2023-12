Marea roja se extiende a todas las bahías de Manzanillo, Colima

La marea roja que se presentó en Colima desde el mes de marzo ya se extendió a todas las bahías de Manzanillo, provocando fuertes olores en las playas, alarma entre los vacacionistas que querían disfrutar de las olas esta Navidad y pérdidas económicas para quienes viven del turismo, pues los bañistas no se quieren acercar.

El 14 de diciembre, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) informó que la marea roja no tóxica ya está presente en los peñascos llamados “Los Frailes” hasta la Bahía de Manzanillo y la playa Olas Altas en la Bahía de Santiago, llegando a impactar hasta la zona de playa.

Playas de Tabasco en alerta por presencia de marea roja; bajan ventas

Su llegada ha provocado un fuerte olor a pescado podrido en las playas y miedo entre los vacacionistas estas fiestas decembrinas; y es que, aunque las autoridades señalan que no es tóxica, recomendó a la población extremar precauciones al introducirse al mar, sobre todo si tienen enfermedades de la piel.

Ante este fenómeno natural no existe riesgo sanitario, pero a quienes tienen problemas cutáneos, oculares, de oídos o de vías respiratorias, en particular niñas, niños y personas adultas mayores, se les recomienda no ingresar al mar.

Según la Coespris, la marea roja está compuesta por micro algas que no producen toxinas que contaminan moluscos bivalvos destinados al consumo humano, como ostiones, almejas y callo margarita, entre otros, pero sí es potencialmente nociva para la vida marina, ocasionando que mueran peces por la escasez de oxígeno en el agua.

Pérdidas económicas en Manzanillo, Colima

Aunque por el momento no hay restricción a la venta de moluscos bivalvos, comerciantes de las playas han sufrido pérdidas económicas porque los turistas no se quieren acercar al mar por el intenso olor a pescado muerto, aunado a que no consumen en los restaurantes por miedo a que puedan enfermarse.

Continúa marea roja no tóxica en Manzanillo, no hay riesgo por contacto con el agua de mar.

Continúa marea roja no tóxica en Manzanillo, no hay riesgo por contacto con el agua de mar



¿Cuáles son los síntomas de la marea roja?

Alergias en la piel

Irritación en los ojos

Náuseas

Vómito

Diarrea

Dolor abdominal



Entre los síntomas más severos se encuentran adormecimiento y hormigueo en boca, brazos y piernas, dificultad para hablar y para respirar.

