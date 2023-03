VIDEO: Mujer golpea brutalmente a su hija por no defenderse de bullying

En las últimas horas se comenzó a hacer viral el video de cómo una madre golpea a su hija en Monterrey, Nuevo León, todo porque la joven no se quiere defender del bullying del cual es víctima dentro de su escuela, hecho que levantó mucha polémica en las redes sociales.

Fue a través de Twitter que el video comenzó a hacerse tendencia, pues en él se aprecia como la mujer comienza a propinarle varios golpes en el rostro a la joven, la cual indefensa solamente intenta cubrirse.

Dentro de la grabación se aprecia en primera instancia como la supuesta madre de la menor, le da una cachetada, para posteriormente jalarla del cabello para tirarla al piso.

Tras ello y con la menor en el suelo, la mujer le comenzó a golpear en la cabeza y cerró dándole una patada en la espalda, a lo cual la joven solo respondió con quejas y llanto.

“¿Te vas a dejar? Es para que te defiendas. A mi me vale si lloras o no. Es una cula, eso es lo que es”, se escucha dentro de la grabación.

Video de la madre golpeando a su hija genera polémica en redes

Luego de que este video se comenzará a propagar por las redes sociales, en algunos posteos se comenzó a generar mucha polémica, pues mientras algunos reprobaban los hechos, algunas otras personas señalaron que “así los educaron a ellos”.

Entre los comentarios hubo quienes señalaron que los actos cometidos por la madre deben ser castigados por las autoridades “¡Denunciar a la mamá! Jesus y poner altas sanciones al bullying en casa o escuelas. ¡Basta!”, se lee en una de las respuestas a los actos.

Incluso hubo quienes hicieron una relación con la legalidad del aborto, pues se aseguró que es preferible no tener hijos a tratarlos como se muestra en el video.

Sin embargo, más allá de los comentarios reprobando estos actos, están los que señalan que el actuar de la madre es parte de la educación a la que muchos fueron sometidos cuando eran menores.

“¡Ya todo les molesta, tiempos de delicados! Un día me dijeron mis papás que si me llegan a pegar en la escuela, ellos también lo harían porque debo defenderme y créeme les temía más a mis padres… y desde ahí enseñe a no dejarme o no tener miedo”, se lee en uno de los comentarios.

