Estos autos descansan el cuarto sábado del mes en CDMX y Edomex

En la Ciudad de México diariamente circulan miles de automóviles lo que genera que los índices de contaminación ambiental aumenten, por ello se implementa el programa Hoy No Circula .

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente ( SEDEMA ) un día a la semana, los vehículos deberán descansar dependiendo de su holograma, engomado y terminación de placa.

¿Qué autos descansan el cuarto sábado del mes?

Este 25 de noviembre es el cuarto sábado del mes por lo que los automóviles con holograma 1 y terminación de placas en par no podrán circular de las 5:00 a las 22:00 horas.

Dicha restricción aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué autos estan exentos del programa Hoy No Circula?

Los automóviles que pueden circular todos los días son los que tengan holograma 0 y 00, que sean híbridos o eléctricos.

También pueden circular todos los días, los vehículos que cuenten con placas de discapacidad, los que ofrezcan servicios funerarios y el transporte público.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

La Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México establece que los automovilistas que no respeten el programa Hoy No Circula serán retirados de la vialidad y llevados al depósito vehicular.

El dueño del auto deberá pagar una multa de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir entre 2 mil y 3 mil pesos.

¿Cuándo se suspende el Hoy No Circula?

Cabe destacar que el único día que el Hoy No Circula no esta vigente es el domingo. Sin embargo, la SEDEMA también puede suspender el programa en días festivos, no laborables, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales.

También se puede suspender si el aire no representa un riesgo para la salud de los habitantes o si las concentraciones de emisiones contaminantes son bajas.

Checa en esta imagen los documentos que debes llevar al acudir a realizar tu verificación vehicula a los Macro Centros de Verificación.

¿Qué es el Pase Turístico?

Los automovilistas que se trasladen a la Ciudad de México por motivos turísticos pueden tramitar el Pase Turístico que permite a los vehículos transitar por la Zona Metropolitana del Valle de México sin sanciones.

Este pase se podrá obtener una vez por semestre y tiene una vigencia de 14 días o dos veces por semestre por 7 días. También existe el Pase Turístico por fin de semana largo.

