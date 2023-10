Hoy No Circula: Qué autos descansan este viernes 6 de octubre en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se implementó en la Ciudad de México debido a los altos indices de contaminación por la gran afluencia de vehículos.

Por ello, la Sectetaría el Medio Ambiente (SEDEMA) implementó el programa Hoy No Circula en el que una vez a la semana, los automovilistas deberán descansar dependiendo su holograma, engomado y terminación de matrícula.

¿Qué autos descansan el viernes?

De acuerdo con la SEDEMA, este viernes 6 de octubre de 2023 los vehículos con holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placas 9 y 0 no podrán circular en las vialidades de la Ciudad de México de las 5:00 a las 22:00 horas.

Además, el programa Hoy No Circula aplica en los siguientes municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Autos exentos del Hoy No Circula

La SEDEMA establece que el programa Hoy No Circula no aplica para todos los automóviles pues los eléctricos o híbridos pueden circular todos los días.

También pueden transitar cualquier día los autos que dispongan de placa de discapacidad, los de servicio de emergencia o funerarios y el transporte público.

¿Qué días se suspende el Hoy No Circula?

Es importante señalar que el programa Hoy No Circula esta vigente de lunes a viernes; sin embargo, los sábados se aplica de forma diferente.

El Hoy No Circula Sabatino establece que el primer y tercer sábado del mes, los autos con holograma 1 y terminación de matrícula impar no pueden circular. Mientras que los segundos y cuartos sábados del mes los autos con holograma 1 y terminación de matrícula en par no podrán transitar en calles de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México.

Además, los autos con holograma 2 y autos extranjeros no pueden circular ningún sábado. El único día que todos los autos pueden circular es el domingo.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

De acuerdo con la normativa vigente los automovilistas que circulen el día que les toca descansar serán retirados de la vialidad y llevados al depósito vehicular.

Posteriormente el dueño del vehículo deberá pagar una multa de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir entre 2 mil y 3 mil pesos.

Hoy No Circula durante contingencia ambiental

Las restricciones vehiuclares durante la contingencia ambiental se vuelven más severas.

La fase 1, conocida como Doble Hoy No Circula se activa cuando los niveles de ozono superan los 151 puntos y la restricción se extiende a motocicletas, hologramas 0 y 00 y a un engomado y placa extra.

Durante la fase 2 los niveles de ozono superan los 200 puntos y la restriccion se realiza en el 50% de los autos con holograma 1 y 2 y se utiliza como referencia el último número de placa, par o non.

