Hoy No Circula: Autos que descansan este viernes 13 de octubre en CDMX y Edomex

Todos los días, en la Ciudad de México miles de capitalinos se transportan a sus trabajos o escuelas en autos, lo que provoca altos índices de contaminación ambiental, por ello, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) implementó el programa Hoy No Circula .

De acuerdo con la SEDEMA, una vez a la semana, los automovilistas deberán descansar dependiendo de su holograma, engomado y terminación de matrícula.

¿Qué autos no circulan el viernes?

Este viernes 13 de octubre de 2023 no podrán circular los automóviles que tengan holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placa 9 y 0 desde las 5:00 a las 22:00 horas.

Según establece la autoridad ambiental, los vehículos antes mencionados no podrán circular en las vialidades de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes 18 municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿Qué autos estan exentos del programa Hoy No Circula?

Cabe destacar que el programa Hoy No Circula no aplica para todos los vehículos pues los que tengan holograma 0 y 00, híbridos o eléctricos podrán circular todos los días.

También los autos que tengan placas de discapacidad o que ofrezcan servicios de emergencia, funerarios y de transporte público.

Auto Design: Vehículo eléctrico japonés

¿Qué días se implementa el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula esta vigente de lunes a viernes; sin embargo, el sábado se aplica de manera diferente pues el primer y tercer sábado del mes no podrán circular los autos con holograma 1 y terminación de matrícula impar. Mientras que los segundos y cuartos sábados del mes no podrán transitar los vehículos con holograma 1 y matrícula par.

Los automóviles con holograma 2 y vehículos extranjeros no podrán circular ningún sábado por lo que el único día que todos los autos pueden circular es el domingo.

¿Cuándo se suspende el Hoy No Circula?

La SEDEMA emite avisos de suspensión del programa Hoy No Circula en días festivos, no laborables, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales, incluso cuando la calidad del aire y las condiciones meteorológicas lo permitan.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

La Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México establece que los automovilistas que circulen en las vialidades el día que les toca descansar serán retirados de la vialidad y llevados al depósito vehicular. El dueño del vehículo deberá pagar una multa de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir entre 2 mil y 3 mil pesos.

