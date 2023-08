Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex este martes 29 de agosto?

En la Ciudad de México se implemetó el programa Hoy No Circula debido a la constante preocupación por la calidad del aire pues es importante reducir la contaminación ambiental para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Por ello, los automóviles tiene prohibido circular un día a la semana dependiendo de su holograma, terminación de placa y engomado, el objetivo es reducir la cantidad de emisiones contaminantes.

¿Qué autos descansan el martes?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) , por la implementación del programa Hoy No Circula, los martes todos los automóviles que tengan engomado rosa, holograma 1 y 2 y que el último digito de su placa sea 7 y 8 no podrán circular en la Ciudad de México.

Esta restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México.

¿En qué municipios de Edomex aplica el Hoy No Circula?

Entre los municipios del Estado de México en los que aplica el porgrama Hoy No Circula están:

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

¿Qué días aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula esta activo de lunes a viernes, pero durante el primer y tercer sábado de cada mes los automóviles con holograma 1 y matricula impar no pueden circular. Mientras que los segundos y cuartos sábados del mes los vehículos con holograma 2 y el último digito de la matricula par no podrán circular.

¿Cuándo se suspende el Hoy No Circula?

Los domingos no aplica el programa Hoy No Circula, además, la autoridad ambiental puede anunciar la suspensión del mismo en días festivos, no laborables, de descanso obligatorio o temporadas vacacionales o cuando la calidad del aire y las condiciones meteorológicas sean favorables.

¿Qué autos estan exentos del Hoy No Circula?

Es importante señalar que el programa Hoy No Circula no aplica para todos los automóviles pues los que tengan holograma 0 y 00, sean eléctricos o híbridos están exentos, por lo que pueden circular todos los días.

Los vehículos con placas de personas con discapacidad, de servicios de emergencia o funerarios también pueden circular sin ningún inconveniente.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

De acuerdo con la Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México y el Reglamento de Tránsito Metropolitano los automovilistas que manejen por las vialidades en el día que les toca descansar serán retirados de la circulación. Posteriormente el auto será llevado al depósito vehicular y el dueño solo podrá retirar el auto de ahí pagando una multa 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir de entre 2 mil y 3 mil pesos.

