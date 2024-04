En el Valle de México se reporta mala calidad el aire; así aplicará el Hoy No Circula el 8 de abril

La mala calidad del aire se mantiene en el Valle de México y por este motivo el Hoy No Circula podría verse modificado y algunos vehículos no podrán circular por este 8 de abril. Te explicamos cómo aplicará.

Si piensas salir en tu vehículo por la CDMX o Edomex deberás verificar que pueda circular conforme las disposiciones del Hoy No Circula por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), que aplica para todos los ciudadanos.

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula este viernes 2 de abril?

Este próximo lunes 8 de abril la CAMe a través de sus redes sociales ha informado cuáles autos no tendrán derecho a transitar por las calles tanto de la CDMX como el Edomex. Los carros con placa 5 y 6; Holograma 1 y 2, engomado amarillo no podrán andar por las calles.

En Tláhuac, Santiago Acahualtepec, Merced, Hospital General de México, Camarones, FES Aragón, Tlalnepantla, San Agustín, Los Laureles, Atizapán, Cuautitlán y Villa de las Flores se reporta una mala calidad del aire, por lo que las medidas en el Hoy No Circula podrían verse modificadas.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

¿Cómo evitar la mala calidad del aire en la ciudad?

Entre las medidas que recomienda el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), señala que para prevenir los incendios forestales están:

No arrojar materiales inflamables o encendidos a terrenos



No quemar basura



Encender una fogeta en sitios alejados de arboles pastos o hojarasca

Cabe recordar que el Hoy No Circula del 8 de abril aplica en medida de condiciones como la calidad del aire y los vehículos deberán respetar estas restricciones para evitar sanciones o multas.

