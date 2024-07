¿Habrá Doble Hoy No Circula para el 29 de julio de 2024?: Autos que descansarán en CDMX y Edomex

En los últimos días se ha incrementado la mala calidad del aire en la zona Metropolitana del Valle de México, sin embargo, debido a los índices moderados de contaminación, las autoridades no llegarán a implementar el programa Doble Hoy No Circula para este lunes 29 de julio de 2024, pero llamaron a los conductores a estar al pendiente de las modificaciones y respetar el programa.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó a las 15:00 horas del domingo que el índice Aire y Salud reportaba calidad del aire Mala en las alcaldías de Coyoacán, Tlalpan y la localidad de Chalco, en el Estado de México.

15:00

El #ÍndiceAIREYSALUD reporta,#CalidadDelAire MALA en: #Coyoacán #Tlalpan y #Chalco.

Recomendaciones:

Grupo Sensibles: evitar actividades físicas tanto moderadas como vigorosas al aire libre

Resto de la población: reducir actividades físicas vigorosas al aire libre. — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) July 28, 2024

¿Para qué autos aplicará el Hoy No Circula este lunes 29 de julio de 2024 en CDMX y Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que los autos que no pueden transitar por las calles de la CDMX ni del Edomex el lunes 29 de julio debido al Hoy No Circula son los que cuentan con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 y holograma 1 y 2.

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/I1aLUp1Sz9 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 28, 2024

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula la última semana de julio de 2024?

Lunes, engomado Amarillo, terminación de placas 5 y 6.

Martes engomado Rosa, terminación de placas 7 y 8.

Miércoles engomado Rojo, terminación de placas 3 y 4.

Jueves, engomado Verde, terminación de placas 1 y 2.

Viernes, engomado Azul, terminación 9 y 0.

¿A qué hora comienza el Hoy No Circula este 29 de julio de 2024?

Las prohibiciones de movilidad del Hoy No Circula o Doble Hoy No Circula comienzan a aplicar desde las 05:00 am hasta las 22:00 pm del día indicado para disminuir la contaminación en el aire.

Durante este lapso de tiempo los inspectores de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), que portan chalecos con la leyenda “Autorizados para infraccionar” son los únicos que pueden multar a los automovilistas por no respetar programa. Los policías de tránsito solo pueden realizar amonestaciones verbales, pero si estan facultados para revisar la documentación de los automovilistas y aplicar una multa.

La Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México establece que la multa por no respetar el Hoy No Circula es de entre 20 y 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), lo que equivale a entre 2 mil y 3 mil pesos.

