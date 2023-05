Esta semana trascendió que ante las condiciones laborales de Volaris, un grupo de trabajadores amenaza con empezar una huelga Volaris con el propósito de que se paguen los viáticos a tiempo y existan reglas que impidan vuelos de madrugada consecutivos.

A través de un comunicado dirigido a Volaris, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Comunicaciones Similares y Anexos de la República Mexicana y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se dio a conocer que habría un paro de labores en caso de persistir las mismas condiciones de trabajo.

Volaris continúa con cancelaciones de vuelos en México

¿Cuándo sería la huelga en Volaris?

Los trabajadores han solicitado a manera de presión que no se adquieran boletos en la aerolínea bajo la amenaza de que iniciarán la huelga el próximo viernes 2 de junio del 2023 a las 00:00 horas.

Las acusaciones de los trabajadores de Volaris son las siguientes:

Viáticos depositados con un mes de retraso

Descansos mínimos entre jornadas

Vuelos consecutivos de madrugada con firmas a tempranas horas del día.



¿Qué hago con mi boleto de avión si estalla la huelga en Volaris?

Ante la posible huelga, muchos de los clientes se preguntan qué podría pasar con el boleto de su avión en caso de que sea cancelado por el paro de labores de los empleados.

De acuerdo con la Secretaría de Economía si se cancela un vuelo y la aerolínea es responsable, el pasajero tiene la opción de elegir:

a) El reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje, más una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje

b) Transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto; o,

c) Transporte en una fecha posterior al mismo destino y una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

