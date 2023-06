¿No te quedó? Así es como puedes hacer una devolución a Shein en México

La ropa de Shein y sus productos se han vuelto demasiado populares ya que sus diseños y precios han hecho que los usuarios prefieran adquirir artículos de esta marca, sin embargo, ya que es una tienda online, no siempre lo que se pide es lo que uno espera, por lo que hacer una devolución se convierte en una opción viable y es relevante saber cómo se hace este trámite.

Cabe mencionar que Shein es una empresa china y que el bajo costo de sus precios, según la misma compañía se debe a que no cuenta con intermediarios, es decir, que la ropa va directamente de la fábrica al almacén, de donde se envía a clientes de más de 220 países del mundo.

¿Cómo hacer una devolución a Shein en México?

El proceso para hacer devoluciones a Shein en México es muy sencillo y aquí te explicamos cómo se hace desde la aplicación en tu dispositivo móvil:



Inicia sesión en la aplicación

Va a la sección de tus pedidos

Seleccionar el pedido que deseas devolver

Elige la opción “hacer devolución”

Seleccionar el método por el cuál quieres que se haga la devolución (etiqueta o auto-devolución)

Escoge un servicio de paquetería y envía el artículo

Debes agregar el recibo que viene cuando te llega tu prenda, en el paquete de vuelta



Es relevante que consideres que el dinero de la devolución se regresa al momento que Shein tiene el artículo en su poder por lo que debes ser paciente y considerar el tiempo que tarde el envío del paquete.

Así se ve una solicitud de devolución de Shein:

Así es un ticket de devolución de Shein

Artículos que no aplican para devolución a Shein

Considera que no todos los artículos pueden ser sujetos a devolución y que además debe ser mercancía que no haya sido usada, tenga sus etiquetas y no presente daños, además existen algunos productos que no pueden regresarse como son:

Bodys

Ropa interior

Suministros de belleza

Decoraciones de fiesta

Suministros DIY

Suministros para mascota

¿Tiene algún costo hacer una devolución en Shein?

La primera vez que hagas una devolución de cada producto que regreses es gratuita y para llevar a cabo la devolución en Shein no deberán pasar más de 30 días de haber recibido el artículo, después de este periodo el proceso no es válido.

Recuerda que cada que realices una devolución a Shein debes especificar la razón por la que regresas el producto.

Considera también que una vez que Shein cuenta con el artículo, la compañía cuenta con 7 días para reembolsar el dinero, mismo que se verá reflejado en la sección ‘cartera’ de la aplicación y es un saldo con el que podrás hacer compras o transferirlo a tu cuenta original.

