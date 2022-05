Efemérides 8 de mayo: Qué pasó un día como hoy en México y el mundo

El 8 de mayo esta marcado por diversas efemérides en México y el mundo, entre ellas, esta el nacimiento del cura Miguel Hidalgo y Costilla, la fundación de la Cruz Roja y la erradicación de la viruela en todo el planeta.

Te decimos qué otras efemérides importantes se celebran este día.

Qué se celebra el 8 de mayo

- Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

- Día Mundial de las Aves Migratorias





- Día internacional del burro

- Día internacional del fanatico del West Ham United

- Jornadas de Recuerdo y Reconciliación en Honor de Quienes Perdieron la Vida en la Segunda Guerra Mundial

Efemérides del 8 de mayo

1753.- Aniversario del nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla , iniciador de la Independencia de México en 1810.

Gobierno de México El 8 de mayo de 1753 nació Miguel Hidalgo y Costilla

1914.- Se crea Paramount Pictures, en Estados Unidos.

1933.- En India, Mahatma Gandhi comienza una huelga de hambre, debido al maltrato de los indios hinduistas y de los invasores británicos contra los parias.

1943.- Representantes de 44 países se reúnen en Hot Springs, Virginia, Estados Unidos, para iniciar los trabajos de la creación del Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), a fin de combatir el hambre en el mundo.

1970.- En el Reino Unido sale a la venta el álbum Let it be, de Los Beatles .

1979.- En Londres (Reino Unido) se publica el primer álbum de The Cure, titulado Three Imaginary Boys, uno de los pioneros de la new wave británica.

1980.- La OMS declara oficialmente erradicado el virus de la viruela en todo el planeta.

El 8 de mayo de 1980, hoy hace 41 años, la OMS declaró erradicada la #viruela. Primera enfermedad eliminada del planeta. Fue una batalla muy dura ganada gracias a la vacunación. Era una enfermedad atroz que causó muchos millones de muertes. Las #vacunas funcionan. #VaccinesWork pic.twitter.com/nU9DH0MuxY — Raúl Rivas (@RaulRivasG) May 8, 2021

1981.- Luis Buñuel, Eduardo Chillida, Cristóbal Halffter, Alfredo Kraus y Nicanor Zabaleta reciben la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

1995.- Se conmemora el 50 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial con una ceremonia a la que asisten 59 jefes de Estado y dirigentes de los principales países aliados durante el conflicto.

2018.- El Museo de Bellas Artes de Bilbao celebra sus 110 años de existencia con una muestra de 110 obras de sus fondos, entre las que destacan piezas de Francisco de Goya, El Greco, Paul Gauguin, Joaquín Sorolla, Francisco de Zurbarán, Bartolomé Esteban Murillo, Darío de Regoyos, Antoni Tàpies Jorge de Oteiza, Eduardo Chillida y Miguel Barceló.

Quién nació el 8 de mayo

1828.- Jean-Henri Dunant, uno de los cinco fundadores de la Cruz Roja Internacional en 1863.

1975.- Enrique Iglesias, cantante, compositor y productor.

Quién murió el 8 de mayo

1794.- Es decapitado en París, Francia, el científico francés Antoine-Laurent Lavoisier, considerado uno de los fundadores de la química moderna, autor de la Ley de la Conservación de la Materia.

2000.- Guadalupe “Pita” Amor, poetisa mexicana, musa de varios intelectuales; en sus obras refleja su controvertida personalidad, temperamental e irreverente.

