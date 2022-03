Efemérides del 24 de marzo: Qué pasó un día como hoy

Conoce los principales hechos históricos y los fenómenos naturales que marcaron las efemérides de este 24 de marzo de 2022.

Qué se conmemora cada 24 de marzo

Día Mundial de la Tuberculosis

El 24 de marzo se celebra el “Día Mundial de la Tuberculosis”. En esta fecha se conmemora el descubrimiento en 1882 de la bacteria responsable de la enfermedad: mycobacterium tuberculosis.

Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas

El objetivo de conmemorar este día, es rendir un homenaje a todas aquellas personas que han sido víctimas de la violación de sus derechos humanos, como son los casos de secuestro, tortura, desaparición y muerte.

Efemérides del 24 de marzo de 2022

1603: Jacobo VI accede al trono de Inglaterra e Irlanda, dándose así la Unión de las Coronas.

1814: En España, Fernando VII entra para hacerse cargo del Gobierno tras la Guerra de la Independencia Española.

1854: En Venezuela es abolida la esclavitud.



1867: Se libra la Batalla de Casa Blanca durante el Sitio de Querétaro, ganada por los republicanos al mando del general Ramón Corona contra las tropas conservadoras del general Miramón.

1879: Bolivia y Chile se enfrentan en la Guerra del Pacífico.

1882: Robert Koch anuncia el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis (bacilo de Koch).

1933: El Reichstag vota otorgar plenos poderes a Adolf Hitler.

1933: En Nueva York (Estados Unidos), manifestantes judíos exigen un boicot contra los productos alemanes en respuesta a la persecución a la que son objeto los judíos en la Alemania nazi.

1973: En Inglaterra, la banda de rock progresivo Pink Floyd publica The Dark Side of the Moon.

1976: En Argentina, el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera, y el brigadier Orlando Ramón Agosti perpetran un Golpe de Estado y deponen a la presidenta constitucional peronista María Estela Martínez de Perón, iniciando la última dictadura militar de esa nación.

1980: En El Salvador, un comando asesina durante una misa a monseñor Romero, santo y mártir, arzobispo de San Salvador, defensor de los derechos humanos, en el marco de la Guerra Civil de El Salvador.

1982: En México, se produce el incendio que destruye la Cineteca Nacional, dejando varios muertos y una pérdida cultural inmensurable.

1989: En Alaska, el barco Exxon Valdez derrama 24000 barriles (38 millones de litros) de petróleo.

2001: En California (Estados Unidos), la empresa Apple presenta la décima versión de su sistema operativo, Mac OS X.

2015: En los Alpes, 150 personas mueren en el accidente del Vuelo 9525 de Germanwings.

2020: Shinzō Abe, primer ministro de Japón, y el COI, acuerdan aplazar los JJOO de 2020 a 2021, debido a la pandemia por COVID-19.

