Efemérides del 22 de marzo: Qué pasó un día como hoy

Qué se conmemora cada 22 de marzo

Día Mundial del Agua

Cada 22 de marzo de cada año se busca generar conciencia por la importancia de cuidar el llamado oro líquido para la vida de los seres humanos y las especies en la Tierra.

Efemérides del 22 de marzo de 2022

1832: En París se desata una epidemia de cólera, que ocasiona un gran número de víctimas.

1859: En Ecuador, el volcán Pichincha entra en erupción, destruyendo la capital, Quito.

1861: Muere en la Ciudad de México, Miguel Lerdo de Tejada, autor de la ley de Reforma que lleva su apellido, relativa a la desamortización.

1895: Los hermanos Lumière (Auguste y Louis) dan la primera exhibición de una película cinematográfica.



1902: Firma de un acuerdo entre el Reino Unido y Persia para construir una línea telegráfica entre Europa y la India.

1904: El periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror publica por primera vez en la historia una fotografía en color.

1905: Los mineros británicos del carbón menores de 18 años obtienen la jornada diaria de 8 horas.

1923: En México se dictan medidas muy rigurosas con objeto de impedir el contrabando de opio.

1928: En México se produce un violento temblor.

1928: En la Unión Soviética se producen disturbios de campesinos para protestar contra la escasez de abastecimientos.

1933: En Dachau (a 13 km de Múnich, en el sur de Alemania) se inaugura el campo de concentración de Dachau, el primer campo de prisioneros de los nazis.

1955: El Instituto Goethe (de Alemania) comienza a conceder hasta la actualidad la prestigiosa Medalla Goethe, premio anual en reconocimiento a la difusión de la lengua y la cultura alemanas.

1963: En Londres (Reino Unido) se lanza el primer álbum, Please Please Me, de la banda británica The Beatles, que alcanza el número uno.

1965: México y los Estados Unidos firman un acuerdo para resolver el problema de la salinidad del río Colorado, que destruye las cosechas mexicanas.

1968: Inicio del movimiento que conduciría al Mayo francés, con manifestaciones, huelgas y ocupaciones.

1989: En el Líbano, más de cien mil personas abandonan Beirut, ciudad sometida a continuos bombardeos por parte del ejército sirio y sus aliados de las facciones musulmanas drusas, en lucha con las fuerzas cristianas del general Michel Aoun.

1990: En Anchorage (Alaska), el capitán del barco superpetrolero Exxon Valdez es condenado tan solo al pago de una multa en metálico. Tras sufrir una avería, el barco a su mando desencadenó una marea negra en la costa de Alaska el 24 de marzo de 1989.

1993: La Asamblea General de las Naciones Unidas, declara este día como el “Día Mundial del Agua”.

2002: Una jueza británica autoriza aplicar la eutanasia pasiva a una paciente.

2002: En México, el Gobierno se enfrenta diplomáticamente con el Gobierno de Cuba por primera vez en la historia desde el triunfo de la Revolución cubana, llevando a un rompimiento de relaciones entre las dos naciones.

2004: Se celebra el “ Día Mundial del Agua ”, según la resolución n.º 47 de la ONU. El tema elegido para este año es «Agua y Desastres»

2017: En Londres, se produce un atentado en la zona del Palacio de Westminster con el resultado de 4 personas muertas y 20 heridas.

