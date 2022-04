Efemérides 12 de abril, qué sucedió un día como hoy

A través de la línea del tiempo han acontecido diversos eventos un 12 de abril, por eso hoy te compartimos algunas efemérides importantes: sucesos históricos, culturales, deportivos y de entretenimiento.

Por ejemplo, el 12 de abril de 1955 en Estados Unidos, el doctor Jonas Salk desarrolló la vacuna “Salk” contra la polio, es declarada segura y efectiva. ¿Quieres saber más? Infórmate sobre qué otras efemérides se conmemoran este día.

¿Qué se celebra el 12 de abril?

La noche de Yuri, en conmemoración del primer viaje tripulado al espacio, a bordo de la nave Vostok 1.

Día del Niño Boliviano.

Día Mundial de Reducción de Gastos Militares.

Día de la Cosmonáutica.

Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados.

¿Qué pasó en México un 12 de abril?

1867.- El general Porrio Díaz inicia el sitio de la Ciudad de México, dominada por fuerzas imperialistas.

1813.- José María Morelos, al mando de las fuerzas insurgentes, toma el puerto de Acapulco.



Efemérides del 12 de abril

1954.- En Decca Records, Bill Haley y sus Cometas graban “Rock Around the Clock’’, una de las canciones más importantes en la historia del rock and roll.

Bill Haley & His Comets - Rock Around The Clock

1961.- El ruso Yuri Gagarin, se convierte en el primer hombre en ser lanzado al espacio, al realizar un vuelo en la nave “Vostok 1", con una duración de 108 minutos, a una altura de 328 kilómetros.

1981.- En Estados Unidos, la NASA , inicia los primeros viajes al espacio con el transbordador espacial estadounidense Columbia, tripulado por dos hombres.

1983.- La película española Volver a empezar de José Luis Garci, consigue por primera vez para España el Premio Oscar a la mejor película en lengua extranjera.

1999.- El presidente de los Estados Unidos Bill Clinton es citado por la Corte Suprema por falso testimonio en el escándalo de sus relaciones sexuales con la becaria Mónica Lewinsky.

2001.- Científicos británicos detectan la proteína llamada “Nef”, que permite que el VIH, causante del Sida, evada las defensas del sistema inmunológico.

2003.- Concluye el saqueo que durante tres días se perpetró en el Museo Nacional de Irak, uno de los más ricos por las piezas invaluables que resguardaba y su contenido histórico.

Tal día como hoy en 2003, el Ejército de EEUU saquea y destruye el Museo Nacional de Irak al más puro estilo ISIS. pic.twitter.com/YqPumTlCga — Alaf 🔍 (@florenenero) April 9, 2021

2004.- Luego de varios años de estudio, un grupo de neurólogos españoles y canadienses localizan la zona del cerebro sensible al arte, que se ubica en la parte anterior de la corteza cerebral.

2005.- Empresas japonesas patentan genes del maguey, agave silvestre que se utiliza para la producción de mezcal .

2006.- Son tomadas las primeras fotografías del Polo Sur del planeta Venus, por la nave Venus Express de La Agencia Espacial Europea.

2007.- Doble atentado de Al Qaeda en Argel, Argelia; más de treinta personas mueren y 200 heridas tras inmolarse dos terroristas: uno en una comisaría de policía y el otro frente al mismo Parlamento argelino.

2009.- El Museo Histórico de San Miguel de Allende en Guanajuato abre sus puertas como parte de los recintos históricos que conformarán la ruta museográfica en conmemoración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana.

2010.- Arqueólogos egipcios hallan en El Cairo la momia de una mujer con una máscara de singular belleza, bien conservada. Fue enterrada junto con sus joyas hace más de dos mil años.

2017.- Una aplicación y accesorios de realidad virtual para dispositivos móviles permiten recorrer Jerusalén en la época en que muere Cristo .

¿Quién nació un 12 de abril?

1923.- Dolores Castro, poeta mexicana y pionera de la poesía nacional del siglo XX, cuya obra aborda el dolor, el amor, el silencio, la soledad y el deseo de vuelo.

Lamentamos el fallecimiento de Dolores Castro(1923-2022), poeta y crítica literaria nacida en Aguascalientes. En 2014 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística.



Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amistades. Descanse en paz. pic.twitter.com/x7v4czATKP — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) March 30, 2022

1924.- Peter Safar, médico estadounidense, de origen austriaco, creador de la técnica de reanimación de boca a boca en 1950. Autor de más de 30 libros y postulado en tres ocasiones al Premio Nobel.

¿Quién murió un 12 de abril?

1954.- Francisco J. Múgica, destacado diputado del Congreso Constituyente, cercano colaborador del presidente Lázaro Cárdenas y quien tuvo un importante papel en la decisión de expropiar a las compañías petroleras extranjeras en 1938.

2015.- Jorge Arturo Alba Ávila, doctor, profesor e investigador mexicano que incursionó en la ecología, botánica, biodiversidad y manejo de recursos bióticos.

2018.- Sergio Pitol, considerado uno de los grandes escritores de la literatura latinoamericana. Su obra abarca los géneros de novela, ensayo y cuento; durante su trayectoria recibió muchos premios, de hecho, se convirtió en el tercer mexicano en recibir el Premio Cervantes (2005).

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

dps