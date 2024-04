Lo que dice el calendario de la SEP sobre si es feriado el Día del Niño

En medio de las expectativas por el próximo Día del Niño , que se celebra el 30 de abril, surge incertidumbre sobre si este será considerado como un feriado escolar. La Secretaría de Educación Pública (SEP) marcó en su calendario los días de asueto, megapuentes y periodos de vacaciones, así como los momentos en los que se llevarán a cabo consejos técnicos en el próximo ciclo escolar.

Según el calendario de la SEP , las vacaciones de Semana Santa terminan este 5 de abril. Sin embargo, debido a que el 6 y el 7 de abril son sábado y domingo respectivamente, los alumnos volverán el día 8 del mismo mes, salvo en algunas comunidades donde dieron un día extra por el eclipse. Pero, ¿qué sucede con el Día del Niño?

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El megapuente de abril, según el calendario de la SEP 2024

De acuerdo con el calendario de la SEP , el viernes 26 de abril se llevará a cabo un consejo técnico escolar y taller intensivo de formación continua para docentes, lo que implica la suspensión de clases durante ese día. Esto significa que los estudiantes disfrutarán de un puente de tres días de descanso, ya que el 26 de abril cae en viernes. Regresarán a clases el próximo lunes 29 de abril.

Getty Images Qué dice el calendario de la SEP sobre si el Día del Niño será o no feriado

Posteriormente, el martes 30 de abril, Día del Niño, se conmemorarán jornadas reflexivas, pero el calendario no lo indica oficialmente como un día de suspensión de clases. Sin embargo, algunas escuelas de educación básica ofrecen actividades especiales para los niños.

El no tener el feriado no debe causar tristeza, porque las celebraciones podrán prolongarse. El 1° de mayo es un día feriado para todo el país, lo que significa que los niños no tendrán clases y los adultos no tendrán que ir a trabajar.

¿Cómo se paga si se trabaja el 1° de mayo?

El 1° de mayo es considerado como un día de descanso obligatorio, según el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Según esta legislación, tanto empleadores como trabajadores deberán determinar el número de empleados que deban prestar sus servicios este feriado.

Al respecto, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo indicó que los trabajadores que deban presentarse a laborar de manera habitual tendrán derecho a recibir, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, es decir, un salario triple.

Además, si un día de descanso obligatorio cae en domingo, el empleador deberá cubrirle al trabajador el pago de la prima dominical señalada en el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.