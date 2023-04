¿Planes de última hora? Destinos en México para conocer en Semana Santa

Puede ser que de último minuto hayas tomado la decisión de sí salir de vacaciones de Semana Santa 2023 y gozar de algunos días de descanso, así que si este es tu caso no te preocupes, aquí te compartimos algunos lugares que podrás visitar en esta temporada.

Antes de entrar en detalle sobre destinos en México para conocer, hay que recalcar que la Semana Santa inició el domingo 2 de abril de 2023 y concluirá el domingo 9 del mismo mes y año.

Hay algunos lugares de trabajo que no otorgan la semana completa, solo uno o dos días, aunque hay otros en los que no se descansa ninguno, ya que estos no están establecidos como de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿Qué lugares en México son los favoritos para Semana Santa?

Los lugares a los que puedas viajar dependerán básicamente de tus tiempos libres y presupuesto, pero también de gustos. Según las métricas de distintas agencias de viaje los sitios favoritos para los mexicanos son las playas . De hecho, los estados en donde más se buscan reservaciones son Quintana Roo, Jalisco, Sinaloa y Baja California Sur.

Los Cerritos, La Paz, Baja California Sur

Si gozas de varios días y viajas desde la Ciudad de México (CDMX) una de las mejores opciones será este destino en Baja California Sur, ya que es uno de los más populares para surfear.

Está ubicado en el kilómetro 64 de la carretera federal número 19 que va de Cabo San Lucas a Todos Santos. Lo que más encanta a turistas es el hecho de que se puede tener la mar y el desierto juntos; en cuanto actividades hay bares y restaurantes, pero también alquiler de tablas y clases de surf.

Playa Carrizalillo, Oaxaca

De manera general, Oaxaca es uno de los estados de México más considerando entre los turistas, ya que además de ser un referente cultural hay playas , una rica gastronomía y bellas artesanías.

Uno de los imperdibles de este estado es la playa de Carrizalillo, en donde destaca la arena suave, el azul turquesa del agua y su ubicación entre manglares. Entre las actividades para turistas está el snorkel y el buceo libre.

Mazatlán, Sinaloa

Si eres fan de los mariscos sin duda este destino te encantará, solo toma en cuenta que en estas fechas el calor es más intenso, lo bueno es que podrías conocer varias playas distintas como Brujas, Camarón y Los Pinos.

¿Qué lugares con playa se pueden visitar durante Semana Santa?

Los Azufres, Michoacán

Puerto Vallarta, Jalisco

Sayulita, Nayarit

Pueblitos mágicos para conocer en Semana Santa

Atlixco yo Cholula en Puebla

Guanajuato, Guanajuato

Peña de Bernal y/o Tequisquiapan en Querétaro

Real del Monte, Hidalgo

Taxco, Guerrero

Tepoztlán, Morelos

