El tiempo que deben darte de comida según la Ley Federal de Trabajo en 2024

Dentro del bienestar laboral se encuentra el tiempo de comida en el trabajo, momento en que los empleados tienen un tiempo para sí antes de concluir con sus compromisos dentro de las dependencias o empresas.

Este tiempo cambia dependiendo el lugar donde se labore, es por eso que acá en adn40 te contamos cuánta es la duración que te deben de dar para satisfacer tus necesidades alimentarias, según la Ley Federal del Trabajo ( LFT ).

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tiempo de comida mínimo que me deben en mi trabajo

La productividad laboral es muy importante para las empresas y las dependencias del Estado, es por eso que en el rubro se toman en cuenta la LFT y se dan a conocer cuáles son los parámetros a considerar.

Entre varios factores que se incluyen en el andamiaje jurídico está el tiempo de comida en el trabajo, mismo que se establece en el artículo 63 de la ley antes mencionada, es decir, que este tiempo sí está regulado por el Estado mexicano.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre la hora de comida?

De acuerdo a lo que establece la ley, durante la jornada laboral, el trabajador tiene el derecho a tener un descanso de media hora, por lo menos.

Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora, por lo menos -establece el artículo 63 de la LFT.

¿Qué pasa si no me dan mi hora de comida en el trabajo?

Es importante mencionar que la ley no específica si el tiempo de descanso del trabajador es para la ingesta de alimentos , por lo que también se puede tomar como un corto escape de las actividades para tener una mejor productividad.

Es por eso que en el artículo 64 de la Ley Federal del Trabajo se establece que, en caso de que el trabajador no pueda tomar su tiempo de descanso o comida, este le tendrá que ser computado como tiempo efectivo de labores, es decir, podría salir antes.

¿Por qué es necesario comer en medio de la hora de trabajo?

La importancia de respetar los tiempos de descanso y comida no sólo tienen que ver con la salud de los empleados (que es el motivo principal por el cual aparece en la LFT ), sino que también deben de ser respetadas para no tener implicaciones legales con otras instancias del Estado al no respetar los derechos laborales.

Así que para una mayor satisfacción y retención de empleados, es importante que se cumpla con lo que dice la ley, además de que da pie a un mejor ambiente laboral.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.