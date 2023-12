¿Por qué siempre hay riesgo de contingencia ambiental en Navidad y Año Nuevo?

En el Valle de México se corre riesgo de que se active la contingencia ambiental en Año Nuevo, pues de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se ha registrado mala calidad del aire en los últimos días y aumentan las partículas contaminantes.

La CAMe informó el lunes 25 de diciembre que se registraron incrementos extraordinarios de partículas PM10 que alcanzaron concentraciones máximas horarias de 394 microgramos por metro cúbico en la estación Villa de las Flores, municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México.

De acuerdo con la CAMe los incrementos de partículas contaminantes se registraron entre las 4:00 de la madrugada y las 7:00 de la mañana, y el análisis mostró que debido a las rachas de viento y el apoyo de los habitantes para no quemar pirotecnia no se ha activado ninguna fase de contingencia ambiental atmosférica .

Ante el riesgo de que sí se pueda activar después de la Navidad o en Año Nuevo, la CAMe las autoridades ambientales de los gobiernos de la capital y del Estado de México, llaman a evitar quema de fogatas y pirotecnia .

Inversión térmica en la CDMX aumenta probabilidades de contingencia ambiental

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México señaló este 26 de diciembre que se registra inversión térmica 3 mil 050 metros de altura y se mantendrá durante el transcurso del día.

La inversión térmica es un fenómeno meteorológico que provoca una condición extrema de estabilidad atmosférica o mejor dicho nulo movimiento del aire, provocando que los contaminantes se acumulen y aumenten su concentración.

¿Por qué en Navidad y Año Nuevo siempre hay riesgo de Contingencia Ambiental?

Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la CAMe señaló que la quema de cohetes, juegos pirotécnicos, encendido de fogatas o quema de residuos por las fiestas decembrinas propician que entre el 25 de diciembre y el 1 de enero se active la contingencia ambiental atmosférica.

Agregó que a estas acciones que dañan el clima se suman las inclemencias del clima, ya que en los meses de diciembre a febrero, los contaminantes, en especial de las partículas PM10 y PM2.5, incrementan su concentración con respecto al resto del año debido a la presencia de inversiones térmicas que evitan la dispersión de los contaminantes.

