Nueva ola de calor en México: Más de 40 grados en varios estados para el clima de hoy

Es oficial, el Servicio Meteorológico Nacional informó que llegó una nueva ola de calor a México. La mayoría de los estados de la República sufrirán de altas temperaturas y hoy, en once entidades del país habrá un clima superior a los 40 grados, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Las autoridades han emitido varias alertas de calor en diferentes estados. Entre las recomendaciones más frecuentes aparece el uso de bloqueador, no exponerse mucho tiempo al Sol, evitar salir en la tarde, específicamente desde las 12:00 hasta las 14:00 horas, no comer en exteriores y no usar ropa oscura.

Los estados que sufrirán más por el calor este viernes 3 de mayo

45 grados. En Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas , Veracruz y Tabasco, la ciudadanía tendrá que tener más cuidado que en otras entidades, porque podrían llegar a romper un récord de calor y alcanzar temperaturas superiores a los 45 grados.

40 a 45 grados. Así serán las temperaturas para Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán. Estados en donde también es prácticamente un hecho que habrá un clima superior a los 40 grados.

35 a 40 grados. Será el grado de calor más común, ya que así será en estados commo Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Puebla (norte y suroeste) y Quintana Roo.

30 a 35 grados. Por último, así será el clima en la Ciudad de México y en Tlaxcala.

Así, los 32 estados de México tendrán un clima que superará los 30 grados el día de hoy, viernes 3 de mayo. Es por eso que si vas a salir, lo mejor será seguir las indicaciones de las autoridades para evitar golpes de calor y problemas de salud.

