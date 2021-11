Por estas faltas se pueden llevar tu auto al corralón en Edomex

Con la finalidad de que no te tomen por sorpresa o debas pagar una multa innecesaria a las autoridades del Estado de México (Edomex), te compartimos las verdadera y únicas razones por las que tu auto podría ser llevado al corralón.

El Reglamento de Tránsito Vigente para el Edomex establece que al incumplir con alguna de las disposiciones establecidas en dicho documento, el conductor será acreedor a una multa que varía según la falta, además de que su auto irá al corralón más cercano.

Motivos por los que un auto puede ser llevado al corralón en el Edomex

De acuerdo al artículo 118 del reglamento antes mencionado, las causas por las que tu auto puede ser remitido de inmediato al corralón en el Edomex son:

Evita sanciones, verifica la vigencia de tu placa vehicular en el siguiente enlace https://t.co/zS615j5fkk ¡y disfruta de los beneficios aplicables! pic.twitter.com/l4SswKXE8Y — Atención al Contribuyente Estado de México (@ContribuyenteEM) November 22, 2021

- Por circular en un vehículo que le falten ambas placas, o el documento que justifique la omisión.

- Cuando las placas no coinciden en números y letras con la calcomanía o la tarjeta de circulación.

- Por invadir o estacionarse en los carriles, derecho de circulación y de contraflujo o confinado, para los vehículos de transporte público, masivo o de alta capacidad.





- Por conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes o psicotrópicos.

- Participar en un accidente de tránsito en el que se produzcan hechos que pudieran configurar como delito.

- Por prestar el servicio público sin la debida autorización.

- Por incumplimiento o violación reiterada de las condiciones fijadas para la prestación del servicio público de transporte, en apoyo a las autoridades del ramo o en casos específicos que determinen otras disposiciones legales.





- Por no cumplir con la verificación vehicular obligatoria, ser contaminante o por circular cuando por restricción de carácter ambiental no le corresponda.

En el municipio de #Tonanitla, elementos #Estatales, en coordinación con personal de @SEMOV_Edomex, remitieron al corralón nueve vehículos de transporte público que prestaban servicio de forma irregular. #Denuncia pic.twitter.com/hnD2vwsaFl — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) November 23, 2018

Además, en el reglamento del Edomex se establece que una vez remitido el auto al corralón correspondiente, los agentes de tránsito deberán informar de inmediato a las autoridades. De igual forma están obligados a sellar el vehículo para garantizar la conservación y seguridad de los objetos que se encuentren dentro de él.

Estacionarse indebidamente es motivo de corralón

En el mismo Reglamento de Tránsito del Edomex se establece que el estacionarse en sitios prohibidos o en doble fila también implica una multa y que el auto sea llevado al corralón.

En caso de que el conductor no esté presente, no quiera o no pueda mover el auto, las autoridades tienen derecho a colocar el vehículo en un lugar en el que no exista restricción y retirar la placa delantera.

En caso contrario, es decir, si el conductor está presente y mueve el auto, solo se levantará una infracción, pero no será transportado al corralón.

¿Cómo liberar tu auto del corralón en el Edomex?

Para poder liberar el vehículo del corralón, el propietario debe comprobar su legal posesión, pagar las multas previas y derechos que correspondan. Así como presentar la licencia de conducir vigente, una copia de la misma y las llaves del auto.

Al usar la #AppServiciosalContribuyente podrás consultar tus trámites fiscales y de control vehicular de manera rápida y segura. Descárgala y tendrás los servicios al contribuyente en la palma de tu mano. pic.twitter.com/GkOJscifWh — Atención al Contribuyente Estado de México (@ContribuyenteEM) November 18, 2021

