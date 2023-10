Mara Salvatrucha asesina a su perrito con quien cruzó 12 países en busca del sueño americano

Un grupo de presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, intentaron asaltar a Amílcar Jaimes, un migrante colombiano que viajó a lo largo de 7,000 kilómetros y 12 países en busca del sueño americano; pero al no poder realizar el atraco tomaron a su perro, llamado Niño y lo lanzaron bajo las llantas de un tráiler en movimiento en Monterrey, Nuevo León.

Me mataron a mi cachorrito yo que lo traía de tan lejos, de tan lejos que traía a mi cachorro y ellos los mataron esos hijos de p#$%&... mi niño. -señaló el joven migrante en un video que publicó en redes sociales.

El joven colombiano dejó su país en busca del sueño americano, durante esta larga travesía arribó a Brasil, donde hace dos años conoció a su compañero de viaje al cual nombró Niño, un perro mestizo de pelaje negro que lo ha seguido en su andar.

El perro siempre anda conmigo, lo traigo de Brasil. -compartió a Fuerza Informativa Azteca sobre dónde conoció al animal.

Amílcar Jaimes está inconsolable, no puede dejar de llorar: “Aquí lo tengo, muerto, nadie puede hacer nada porque la gente no respeta, no respeta eso que le maten a uno su cachorrito, muertecito, ahí lo tengo”, señaló.

Amílcar y “Niño” llegaron hace más de 3 meses a Nuevo León

Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Belice, Honduras, Guatemala y México, son los países por los que ha viajado y actualmente se encuentra buscando la manera de llegar a los Estados Unidos, pues se encuentran desde hace tres meses en Monterrey, Nuevo León, lugar donde lamentablemente le mataron a su compañero de viaje.

A su llegada de a San Nicolás de los Garza, el joven aseguró que en el Parque Las Arboledas, policías municipales le quitaron 1,700 pesos; los cuales ocuparía para comprar su boleto a Piedras Negras, Coahuila, y así intentar cruzar a Estados Unidos; además de mandarle un poco a su mamá en Colombia, que se encuentra enferma.

Mi plan es cruzar al otro lado. Uno se mete en la cabeza el sueño americano para ver si uno puede ser una mejor persona y cambiar. -comentó.

Arriba de sus hombros o caminando a un lado de él, Niño siempre está con Amílcar Sánchez, no se separaba ni un segundo y su relación fue considerada por algunas personas como una muestra de lo fiel que puede ser un perro con su dueño.

Mara Salvatrucha mata a Niño

Fue este viernes 6 de octubre que unos indocumentados, presuntamente de los Mara Salvatrucha, querían asaltar a Amílcar cerca de las vías del tren en Monterrey y como se escapó, en venganza aventaron a su mascota al paso de un tráiler, que lo arrolló.

