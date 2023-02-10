De acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) 61 aeropuertos mexicanos atendieron a 14.9 millones de personas en el mes de agosto; no obsstante hay terminales en las que hay un número muy reducido de vuelos.

En las estadísticas se observa que nueve terminales tuvieron menos de mil pasajeros. La primera terminal es el Aeropuerto Internacional de Palenque que recibió 85 pasajeros en agosto. El segundo sitio es el aeropuerto nacional de Tamuín, San Luis Potosí.

El tercer puesto está el Aeropuerto de Tehuacán, Puebla, con 164 visitantes. Siguen las terminales de Nogales, Sonora, y Cuernavaca, Morelos.

El AIFA ocupó la posición 32 en tráfico con 49 mil 919 pasajeros en agosto, según el reporte de la AFAC.

A pesar de que en un principio tenía un número menor de vuelos, para agosto el tráfico del AIFA, actualmente supera a los de Zacatecas y Durango y destinos de playa como Zihuatanejo y Manzanillo.

Aeropuertos con más pasajeros en México

Según la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) los aeropuertos con más vuelos son la Ciudad de México con 4.3 millones de pasajeros en agosto de 2022, sigue la terminal de Cancún con 2.7 millones y el tercer sitio es para Guadalajara con 1.3 millones de usuarios.

Las terminales con mayor número de vuelos son:

CDMX

Cancún

Guadalajara

Tijuana

Monterrey

San José del Cabo

Puerto Vallarta

Mérida

Del Bajío

Culiacán

Este año aumentó el número de vuelos en el país al pasar en agosto de 2021 de 11 millones 683 mil 900 a 14 millones 949 mil 500 en el mismo mes pero de 2022.

Cubrebocas ya no será obligatorio en aeropuertos y aviones

El pasado 12 de octubre, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó que el uso de cubrebocas en aeropuertos y aviones ya no será obligatorio.

A través de un comunicado, la AFAC dio a conocer que aunque el uso de cubrebocas ya no será obligatorio en las instalaciones aeroportuarias y en las cabinas de pasajeros de aeronaves, los concesionarios y permisionarios del transporte aéreo de servicio al público, deberán recomendar el uso del cubrebocas en caso de que se detecte en alguna persona o grupo de personas síntomas relacionados con la COVID-19.

Esta decisión se lleva a cabo ya que los ambulatorios y salas de última espera en las instalaciones aeroportuarias, así como las aeronaves, utilizan un sistema de filtración de alta eficiencia (HEPA) que elimina el 99.9% de macropartículas, bacterias y virus.

sga