PC de Chihuahua reconoce que los accidentes en casa se incrementan en vacaciones, por ello se debe tener cuidado con los menores de edad.

En el periodo vacacional del mes de diciembre dónde los pequeños están en casa es importante prevenir accidentes domésticos sobre todo en niñas y niños, que son los más expuestos a este tipo de incidentes, así lo explica en entrevista Julio César Palomino Medrano, instructor de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Detalló que se debe estar al pendiente de los menores y no dejarlos solos o estar al pendiente de ellos que no se acerquen ni manipulen los artefactos o equipos de gas, estufa, calefactores y todo lo que hay en casa.

Que los niños no se acerquen cuando están cocinando, que no abran válvulas, que no cierren válvulas, eso es importante.

Julio César menciona que en muchos hogares se acostumbra tener los productos de limpieza en la cocina o lavandería los cuales pueden causar alguna intoxicación

El funcionario reiteró que es importante que los menores no tengan al alcance ningún tipo de solvente, jabones, medicamentos, si hay algo de esto en casa tratar de tenerlo bajo llave que no tengan ellos alcance.

También se debe cuidar que no haya baldes de agua en el hogar ya que los bebés pueden sufrir un ahogamiento.

De igual forma, es de suma importancia que, ante cualquier accidente, se busque de inmediato asistencia médica llamando a los números de emergencia, y evitar a toda costa la automedicación.

