¿El 8M es de descanso oficial? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Sin duda el 8 de marzo (8M) es una fecha importante en todo el mundo, ya que es un día en que se visibiliza la lucha de las mujeres por la igualdad de género y justicia social; de ahí que en 1975 la Asamblea General de Naciones Unidas haya establecido el Día Internacional de la Mujer .

Con esta efeméride se pretende reconocer la labor de las mujeres en la historia, su lucha constante y como a través de los años se ha buscado crear una sociedad más justa e igualitaria; sin embargo el camino por recorrer aún es largo.

Museo de la Mujer en CDMX: Dónde se ubica y qué horario tiene

En este contexto, desde hace un tiempo y en algunos lugares del mundo se ha implementado el “Día sin mujeres” o “Día sin nosotras” donde la idea es realizar un paro laboral en el que todo el género femenino se ausente.

¿La Ley Federal del Trabajo contempla descanso el 8 de marzo?

No, a pesar de su importancia, este día no es un descanso obligatorio establecido, sin embargo ninguna institución pública o privada puede sancionar a las mujeres por no asistir a sus labores.

Actualmente existe la propuesta de incluir el 8M como descanso obligatorio para las mujeres, pero la Ley Federal del Trabajo (LFT) no lo ha establecido como día de asueto oficial.

Y DESPUÉS DEL VOTO FEMENINO, ¿QUÉ?

De hecho esta ley establece que el único día de marzo que se descansa de manera oficial es el lunes 20 de marzo, por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez.

¿Por qué hay marchas el 8M?

En México el Día Internacional de la Mujer contempla dos fechas relevantes, el 8 y 9 de marzo, en el primero se realiza una marcha, mientras que el segundo se propone un paro laboral como forma de protesta.

Hoy en día, durante el 8M millones de mujeres salen a las calles principales de los lugares donde viven para alzar la voz y exigir el cumplimiento de sus derechos para vivir libres, seguras y sin violencia.

Recomendaciones para salir a las marchas del Día de la Mujer

Aquí en adn40 ya te hemos compartido algunas acciones que puedes tomar en caso de asistir a las marchas 8M en CDMX u otros estados o países. Lo más relevante es:

* Camina por lugares seguros, evita las calles cerradas y si asistes con amigas acuerden un punto de reunión.

* Comparte tu ubicación con familiares o amigos; al menos intenta estar en contacto con ellos cada cierto tiempo.

* Intenta portar una mochila con cosas necesarias como agua, dinero o algún refrigerio.

* Lleva tu celular con la carga al 100% o al menos una cantidad suficiente; y recuerda tener a la mano los datos de familiares o amigos.

* Utiliza ropa cómoda y en medida de lo posible con colores en apoyo al movimiento, que son verde y morado.

Sigue aquí en vivo el minuto a minuto del Día de la Mujer, marcha del 8M en México

