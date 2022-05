¿El 5 de mayo es día de descanso obligatorio? Esto dice la ley

De acuerdo a la ley y al calendario cívico de los mexicanos, el 5 de mayo es una de las efemérides más importantes del mes, ya que se conmemora la Batalla de Puebla, pero entonces ¿este es un día feriado de descanso o se debe trabajar?

Lo cierto es que el 5 de mayo es una celebración que se vive en México y Estados Unidos, a través de desfiles y conciertos donde los grandes protagonistas son los elementos mexicanos, como la comida y la música.

¿El 5 de mayo se trabaja?

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el próximo jueves 5 de mayo, no habrá clases; sin embargo, no se recorre para el lunes, es decir, no habrá puente tal cual.

Cabe aclarar que esta fecha no es un día feriado, por lo que oficialmente sigue siendo un día laborable para los trabajadores, mientras que para los niveles básicos de preescolar, primaria y secundaria si se suspenden las actividades.

De hecho, el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo especifica que el 5 de mayo no es de descanso laboral obligatorio, caso contrario 1 de mayo, donde las empresas están obligadas a pagar el triple en caso de que se trabaje.

De tal forma que los únicos que podrán descansar el 5 de mayo serán los niños y jóvenes estudiantes, así como los profesores de estos mismos grados escolares.

5 de mayo: Batalla de Puebla

En la fecha del 5 de mayo se recuerda la victoria de México contra los franceses en Puebla, una de las batallas más memorables de la época, debido a que los mexicanos tenían muy pocas posibilidades de ganar debido al número y entrenamiento del ejército, así como de las escasas armas con las que contaban.

El 5 de mayo de 1862, al intentar tomar Puebla, los invasores franceses fueron rechazados en repetidas ocasiones por el ejército mexicano. pic.twitter.com/YTFXQXKebL — gob.mx (@gobmx) May 5, 2018

¿Qué días de descanso tiene mayo?

Después de las conmemoraciones del Día del Trabajo y la Batalla de Puebla, sólo quedan dos celebraciones oficiales para el mes de mayo , el Día de las Madres y el Día del Maestro, sin embargo, estos no implican día de descanso obligatorio, ya que el primero suele darse únicamente a las mujeres, y solo en algunos empleos. Mientras que el otro caerá en domingo y no se recorrerá para el lunes.

Quienes sí gozarán de otro día de asueto serán los estudiantes, este será casi puente pues corresponde al último viernes del mes, 27 de mayo, donde se lleva a cabo la junta del Consejo Técnico Escolar.

