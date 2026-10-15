Los trabajadores del IMSS volverán a las calles con una nueva marcha, esto luego de que el pasado miércoles 14 de octubre no llegara un acuerdo con directivos de dicho instituto.

La movilización podría generar afectaciones viales, por lo que conviene estar pendiente de los avisos oficiales.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS, por qué rechazaron el aumento salarial y ya se sabe dónde y a qué hora será la marcha? Esto es lo que se conoce hasta ahora.

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¿Cuándo y dónde será la marcha de trabajadores del IMSS?

La marcha nacional de trabajadores del IMSS está anunciada para el miércoles 21 de octubre de 2026; sin embargo, hasta el 15 de octubre no se habían confirmado los horarios, los puntos de concentración ni las rutas de todas las movilizaciones.

Por ello, todavía no es posible precisar qué avenidas tendrán cierres o afectaciones viales; así que, si tienes que salir ese día, mantente pendiente de los avisos de los organizadores y de las autoridades de tránsito para conocer los recorridos confirmados.

“En este momento convocamos a una nueva movilización para el miércoles 21 de octubre, la segunda gran movilización de todos los trabajadores del seguro social a nivel nacional”, adelantó uno de los enfermeros del IMSS.

🔴 Trabajadores del IMSS anuncian que este viernes 16 de octubre continuarán las protestas



Advierten nuevas marchas y posibles cortes a la circulación, posiblemente en la México-Pachuca



📹 @Reforma pic.twitter.com/T0uVFdVRuH — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 16, 2026

¿Por qué marcharán los trabajadores del IMSS el 21 de octubre?

Los trabajadores anunciaron una nueva movilización después de rechazar la propuesta de aumento salarial para el periodo 2026-2027.

El ofrecimiento contemplaba un incremento global de 6.8%, pero los inconformes buscan una mejora salarial y mejores condiciones laborales.

Aunque se abrió el diálogo para negociar una nueva propuesta, los manifestantes advirtieron que continuarán con las protestas mientras sus demandas sigan pendientes.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

El aumento salarial es solo una parte del conflicto; los trabajadores inconformes también piden cambios en las condiciones laborales, el sistema de jubilaciones y pensiones, y la representación sindical. Estas son sus principales demandas:

• Aumento salarial directo del 10%: rechazan que el incremento directo al salario tabular sea de 2.9%, aunque la propuesta aprobada contempla un aumento global de 6.8% al sumar prestaciones.

• Regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP): solicitan recuperar el esquema anterior de retiro.

• Eliminar las Afores: piden modificar el sistema de cuentas individuales para la jubilación.

• Contratar más personal: exigen cubrir las plazas vacantes y reducir la sobrecarga de trabajo en hospitales y clínicas.

• Abasto de medicamentos e insumos: reclaman que las unidades médicas cuenten con material, equipo y medicamentos suficientes para atender a los pacientes.

• Más presupuesto para salud: plantean que el gasto destinado al sector alcance al menos 7% del producto interno bruto (PIB).

• Convocar a un Congreso Nacional Extraordinario: buscan revisar acuerdos y atender sus inconformidades dentro del sindicato.

• Destituir a Rafael Olivos Hernández: integrantes del movimiento piden la salida del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

• Mejores condiciones laborales: solicitan respeto a sus derechos, revisión de las cargas de trabajo y cambios a disposiciones internas que consideran restrictivas para expresarse.

Las exigencias no dependen todas de una misma negociación: el IMSS ha señalado que recuperar el antiguo régimen de pensiones y eliminar las Afores requiere modificaciones legales.

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