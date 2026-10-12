EN IMÁGENES: La Nueva Basílica de Guadalupe cumple 50 años y así luce en 2026 al norte de CDMX

La Nueva Basílica de Guadalupe es uno de los puntos más importantes del catolicismo no sólo en México, sino en toda América Latina y este 12 de octubre cumple 50 años de su creación.

Fue el 12 de octubre de 1976 cuando se inauguró el nuevo templo con el fin de reemplazar a las antigua basílica debido a afectaciones por hundimientos propios del suelo de la zona, ya que se encuentra en un cerro al norte de la Ciudad de México (CDMX) en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Nueva Basílica de Guadalupe El 12 de diciembre de 1974 se puso la primera piedra para la Nueva Basílica de Guadalupe (Iván Aldama | adn Noticias)

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Así fue la remodelación de la Nueva Basílica de Guadalupe

La remodelación del templo Guadalupano estuvo a cargo del arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez y la construcción inició en 1974, durando dos años y con un costo de 150 millones de pesos de aquellos años (un gran porcentaje de este precio fue donado y gracias a aportaciones).

Sin embargo, una de las mayores maravillas arquitectónicas que tiene el lugar es que la imagen de la Virgen de Guadalupe se puede ver desde cualquier ángulo. Esto se logró gracias a la construcción de una nave de planta circular de 100 metros sin columnas internas, una de las herramientas más modernas en la épica.

La Nueva Basílica de Guadalupe La Basílica es uno de los puntos centrales del catolicismo de México y América Latina (Iván Aldama | adn Noticias)

Nueva Basílica de Guadalupe La obra tuvo un costo de 150 millones de pesos de aquella época

¿Por qué se inauguró la Nueva Basílica de Guadalupe el 12 de octubre?

La fecha de la inauguración del nuevo templo mariano no es una fecha al azar, coincide con la fecha en que la tilma de San Juan Diego fue trasladada al nuevo templo, lugar donde ha sido visita por millones de personas.

Asimismo, fue el 12 de diciembre de 1976 cuando se cantaron las primeras mañanitas a la Virgen de Guadalupe en el nuevo templo, lo cual se ha vuelto una tradición no sólo para los mexicanos, sino para los turistas y feligreses que visitan la Ciudad de México en esa fecha.

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