El nombre de Carlos Alberto Vargas Prado volvió a generar polémica en redes sociales después de que el médico y creador de contenido Octavio Arroyo, más conocido como Mr. Doctor, cuestionada públicamente sus credenciales y la manera en que presenta profesionalmente en el ámbito de la salud mental.

Esto nos recuerda al caso de Marilyn Cote, quien se presentó durante años como psiquiatra sin contar con una formación médica que respladara esa especialidad que provocó un amplio debate acerca de la verificación de profesionales de la salud.

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¿Qué estudios tiene Carlos Alberto Vargas?

De acuerdo con la informaciónn revisada por Mr. Dcotor y reportada por distintos medios, Carlos Alberto Vargas cuenta con estudios registrados en Psicología y Cienciasm de la Comunicación por la UNAM, además de estudios de posgrado relacionadosm con comunicación; sin amebargo, las rebiciones citadas no encontraron una cédula profesional como médico cirujano ni como especialista en Psiquiatría.

En redes sociales, Vargas se presenta como especialista en psicoanálisis de orientación lacaniana y también ha utilizado cargos vinculados con instituciones académicas y de salud mental, aspectos que fueron cuestionados por Mr. Doctor.

‼️Un DOCTORADO 🎓 “HONORIS CAUSA” es una 😂👺 ESTAFA‼️

VIDEO COMPLETO EN YOUTUBE:👇🏻https://t.co/kEll0stflf pic.twitter.com/0RqrExAmF2 — Mr Doctor (@MrDoctorOficial) October 4, 2026

¿De qué se le acusa a Carlos Alberto Vargas?

Entre los señalamientos difundidos públicamente apafecen supuestas prácticas relaciomadas con prescripción de medicamentos, usurpación de profesiobnales, plafgio y utilización de reconocimientos académicos cuestionados. Estas acusaciones han circulado desde al menos 2024 y no deben conmfundiese con hechos judicialmente acreditados.

El caso Carlos Alberto Vargas vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿cómo puede una persona comprobar que quien ofrece atención en salud mental realmente cuenta con la preparación y las credenciales necesarias?

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