Hoy No Circula: Las placas y el engomado que se quedan en casa este miércoles 11 de junio

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puso en marcha el programa Hoy No Circula hace varios años con el objetivo de reducir los contaminantes en el medio ambiente y cuidar la salud de los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) y el Valle de México.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

Actualmente, el programa se aplica en todas las alcaldías de la CDMX y solo en 18 municipios del Edomex, aunque las autoridades ya se encuentran analizando la integración de más municipios del Valle de Toluca. Mientras tanto, te contamos qué carros no circulan este miércoles 11 de junio.

¿Qué placas y engomado no circulan el miércoles 11 de junio?

El programa Hoy No Circula aplicará este miércoles 11 de junio de 2025, por lo que deben permanecer en casa los vehículos con:



Engomado rojo

Terminación de placa 3 o 4

Con holograma 1 o 2

El horario de restricción es de 05:00 a 22:00 horas, válido en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Edomex.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/BnH2X2zGdW — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 8, 2025

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Existen ciertos vehículos que, de acuerdo con las autoridades ambientales, quedan exentos del programa Hoy No Circula:



Vehículos con hologramas 0, 00 o “EXENTO”, incluyendo eléctricos e híbridos

o “EXENTO”, incluyendo eléctricos e híbridos Vehículos con permiso turístico paisano durante su vigencia, según los trámites oficiales

paisano durante su vigencia, según los trámites oficiales Automóviles de emergencia, transporte público, maquinaria agrícola, entre otros, según las disposiciones de Sedema

¿Cuáles son las multas de tránsito por incumplir con el Hoy No Circula?

Es muy importante que recuerdes que el programa Hoy No Circula que aplica la CAMe es obligatorio, por lo que es indispensable mantenerse al tanto del calendario del Hoy No Circula para evitar severas multas de tránsito.



En CDMX, la multa equivale a 20–200 UMAS ($1,792 – $17,924 pesos aproximadamente), más posible corralón.

En Edomex, la sanción es cerca de $1,924 pesos.

En adn40 te mantenemos siempre al tanto del calendario del Hoy No Circula. Únete al canal de WhatsApp o Telegram de adn40 y entérate de esta y otras noticias.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.