En 2025, estos son los bancos y tiendas dónde puedes retirar la Pensión del Bienestar sin costo

En 2025, millones de adultos mayores reciben su apoyo económico a través de la Tarjeta del Bienestar. Pero ¿dónde retirar la Pensión del Bienestar sin pagar comisión? En adn40 te explicamos todas las opciones disponibles, desde bancos sin cargos hasta tiendas participantes, límites de retiro, consulta de saldo y más.

¿Qué es la Pensión del Bienestar?

La Pensión del Bienestar es un programa del Gobierno de México dirigido a:



Personas adultas mayores

Personas con discapacidad

Otros grupos vulnerables

Se entrega bimestralmente por medio de la Tarjeta del Bienestar, permitiendo a los beneficiarios usar o retirar su dinero de manera sencilla y segura.

¿Dónde puedes retirar tu pensión sin comisión en 2025?

La mejor opción para retirar sin costo es el Banco del Bienestar, ya que no cobra comisiones. Banjército también permite retiros gratuitos. Además, puedes acudir a supermercados como Walmart, Bodega Aurrerá, Chedraui y Soriana, que en su mayoría ofrecen este servicio sin cargo. Antes de retirar, confirma en cada tienda si aplica el beneficio.

¿Qué bancos y tiendas sí cobran comisión?

Si utilizas cajeros de otros bancos como BBVA, Banamex, HSBC, Santander, Banorte o Inbursa, podrías pagar entre 10 y 30 pesos por retiro. Aunque la Tarjeta del Bienestar funciona como una tarjeta bancaria común, usarla en instituciones externas puede generar cargos.

¿Cuál es el monto límite para retirar efectivo?

En cajeros del Banco del Bienestar, puedes retirar hasta 5 mil pesos por operación. En tiendas como Walmart o Soriana, el límite suele ser de 2 mil pesos, dependiendo del establecimiento. Verifica en cada punto el tope disponible.

¿Cómo consultar tu saldo y tiene algún costo?

Consultar tu saldo en cajeros del Banco del Bienestar es gratuito. Si lo haces en otros bancos, podrías pagar entre 5 y 15 pesos. También puedes revisar tu saldo por la app del banco o en su sitio web sin costo.

¿Qué hacer si pierdes tu tarjeta?

Llama al 800 900 2000 para bloquearla y solicitar reposición. Acude con tu identificación oficial a una sucursal. El trámite es gratuito.

¿Puedes hacer compras con tu tarjeta?

Sí. Puedes usar la Tarjeta del Bienestar para pagar en tiendas sin pagar comisión, siempre que tengas saldo.

¿Qué pasa si no retiras el dinero?

El dinero no se pierde si no lo retiras de inmediato. Permanece en la tarjeta hasta que lo uses.

