Por qué el SAT no ha depositado en 2025: Última actualización del 14 al 18 de abril

Durante abril, miles de contribuyentes en México presentan su Declaración Anual 2025 ante el Sistema de Atención Tributaria (SAT) con la expectativa de recibir saldo a favor. Sin embargo, no todos pueden no haber visto reflejado el depósito correspondiente, lo que ha generado dudas sobre el estatus del trámite. ¿Por qué el SAT no ha depositado aún?

Del 14 al 18 de abril, la falta de pago por parte del ente puede deberse a múltiples factores administrativos y técnicos, más allá del cumplimiento puntual de la declaración. A continuación, los explicamos.

¿Cuáles son las razones por las que el SAT no ha depositado el saldo a favor?

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación , la devolución del saldo a favor puede no proceder o retrasarse por las siguientes razones:



Se solicitó devolución de ejercicios fiscales distintos al año 2024.

distintos al año 2024. El contribuyente no marcó la opción de devolución durante la presentación.

durante la presentación. El RFC aparece suspendido en el ejercicio fiscal correspondiente.

en el ejercicio fiscal correspondiente. La persona no es localizable en el domicilio fiscal registrado .

. Se usó contraseña en lugar de e.firma, en casos donde esta última es obligatoria.

En todos estos escenarios, el SAT podría rechazar o suspender temporalmente la devolución. En caso de inconsistencias, es posible ingresar al Portal del SAT y presentar una solicitud formal mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED) utilizando la firma electrónica.

¿Cuánto tiempo tarda el SAT en depositar la devolución automática?

Según el artículo 22 del Código Fiscal, el SAT cuenta con hasta 40 días hábiles para resolver la solicitud de devolución. En muchos casos, el saldo a favor se entrega de forma automática siempre que no supere los 150 mil pesos.

Para revisar el estatus del trámite se debe ingresar al portal oficial del SAT, entrar al Buzón Tributario, y seleccionar la opción “devolución automática de ISR” correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Desde ahí se puede consultar si ya fue autorizada la devolución y si el depósito está en proceso.

¿El período de Semana Santa afecta los depósitos y trámites del SAT?

Entre el 17 y 18 de abril, el SAT suspende atención en oficinas debido al periodo vacacional de Semana Santa. Sin embargo, el portal web permanece activo durante esos días, lo que permite continuar con la presentación de la declaración y la consulta del estatus de devoluciones.

El último día de atención presencial antes del receso fue el miércoles 16 de abril, y las actividades se reanudarán el lunes 21. Aunque no hay depósitos durante días inhábiles, los trámites en línea no se detienen y las declaraciones pueden presentarse sin problema.

