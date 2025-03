Cuánto es lo máximo que puedo ganar para no hacer la declaración anual del SAT en 2025

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece ciertos límites sobre los ingresos que permiten a los contribuyentes no estar obligados a presentar la declaración anual. Para las personas físicas que reciben ingresos exclusivamente por salarios, la obligación de declarar depende de la cantidad que ganen durante el año. Sin embargo, hay ciertos ingresos adicionales que se deben considerar para determinar si se debe realizar este trámite .

¿Quiénes están exentos de presentar la declaración anual del SAT en 2025?

Si los ingresos provienen exclusivamente de salarios y no superan los 400 mil pesos anuales, los contribuyentes no están obligados a presentar su declaración anual ante el SAT. Esto aplica también cuando los ingresos por intereses nominales no exceden los 20 mil pesos. En estos casos, los contribuyentes pueden optar por no hacer la declaración, ya que el sistema de retenciones de impuestos cubre adecuadamente sus obligaciones fiscales.

Declaración de asalariados: ¿Cuándo debo declarar si tengo un saldo a favor?

Si se es asalariado y el saldo a favor es inferior a 10 mil pesos, se puede realizar la declaración en cualquier momento del año, e incluso se puede hacer por teléfono.

Esto es posible gracias al sistema simplificado del SAT, que permite a los contribuyentes hacer una declaración pre llenada, con un proceso ágil para aquellos que esperan una devolución. Además, aquellos que tengan saldo a favor de hasta 10,000 pesos podrán presentar su declaración utilizando su contraseña, sin necesidad de la e.firma.

Es importante tener en cuenta que los asalariados que superen los 10,000 pesos de saldo a favor deben utilizar la e.firma y completar los pasos establecidos por el SAT para obtener su devolución. En caso de tener ingresos adicionales o de que la situación fiscal sea más compleja, es recomendable presentar la declaración anual para evitar problemas futuros con el fisco.

¿Qué ingresos no se consideran en la declaración anual del SAT?

Los ingresos por salarios que no superen los 400 mil pesos anuales, junto con los 20,000 pesos por intereses nominales, no obligan a los contribuyentes a presentar su declaración anual del SAT.

Sin embargo, si se tienen otros tipos de ingresos, como honorarios, arrendamientos o actividades empresariales, será necesario hacer la declaración correspondiente. En estos casos, se deben considerar los pagos provisionales, deducciones personales y otros factores para calcular el impuesto que se debe pagar.

