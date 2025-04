Hoy No Circula: Los autos que deberán quedarse en casa este lunes 14 de abril para disminuir la contaminación

¿Tu auto no circula este lunes? La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aplica el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona metropolitana, para reducir la cantidad de vehículos antiguos que circulan en las calles y aumentan los índices de contaminación.

Por esta razón, si piensas utilizar tu coche este lunes 14 de abril, te recomendamos que verifiques que puedes circular en el programa Hoy No Circula antes de salir de casa.

¿Qué carros no circulan el día de hoy, lunes?

De acuerdo con el programa Hoy No Circula , los automóviles que no circulan los días lunes y se deben de quedar en casa son:



Holograma 1: No circulan los autos con terminación de placa 5 o 6

Holograma 2: No circulan, sin importar la terminación

Vehículos foráneos: Aquellos con holograma 2 o sin verificación no circulan. Los de holograma 1 descansan si terminan en 5 o 6

Los de holograma 1 descansan si terminan en 5 o 6 Placas sin número (solo letras): Si portan holograma 1 o 2, tampoco circulan

Es muy importante que los automovilistas capitalinos y del Edomex tomen en cuenta que el programa Hoy No Circula se mantiene activo a partir de las 5:00 horas y se mantiene activo durante todo el día hasta las 22:00 horas.

¿Cuántas contingencias ambientales se han registrado en 2025?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activa las contingencias ambientales cuando los niveles de partículas contaminantes causan una mala calidad de aire que pone en riesgo la salud de los habitantes en la CDMX y en la zona Metropolitana del Valle de México. En lo que va del 2025 se han activado al menos 4 contingencias ambientales:



1 de enero

26 de febrero

18 de marzo

1 de abril

Recuerda que es indispensable que verifiques el calendario del programa Hoy No Circula antes de encender el motor si no quieres hacerte acreedor a una costosa multa que podría afectar tu bolsillo.

