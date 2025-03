Fecha y hora exacta del primer simulacro nacional del 2025

El simulacro nacional del es un ejercicio que puede salvar vidas. Ya tenemos la fecha para el primero de este 2025 y es importante que todas las personas participen, para que en caso de un sismo real, no sean sorprendidos y sepan cómo actuar para salvar su vida y la de los demás.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué se debe hacer durante un simulacro?

Recuerda que ese día sonará la alerta sísmica como si hubiera un terremoto real, por lo que se debe mantener la calma en todo momento y acatar las indicaciones de protección civil en el lugar en el que te encuentres. Hay acciones que no podemos olvidar, son básicas y pueden prevenir cosas: no correr, no gritar y no empujar.

¿Cuándo es el primer simulacro nacional del 2025?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, el simulacro será el 29 de abril a las 11:30 horas, por lo que se recomienda mantenerse atentos durante ese momento, para cumplir con las normas necesarias durante un simulacro.

📢Prepárate para el #PrimerSimulacroNacional2025 el 29 de abril a las 11:30 horas. 🕚



¡Infórmate y participa con tu familia para estar mejor preparados ante cualquier emergencia! 👨‍👩‍👧‍👦🚨🏠



Registra tu inmueble en https://t.co/bGQEW2R0Nt@SSPCMexico @laualzua pic.twitter.com/ey9LcAC8AF — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 20, 2025

Cómo registar un inmueble en el primer simulacro nacional del 2025

El gobierno abrió este registro para fomentar la cultura de Protección Civil en la población y contribuir a las capacidades de reacción de las unidades internas, así como sus brigadas de seguridad ante cualquier eventualidad de emergencia o desastre.

Todos los edificios o inmuebles tienen hasta el 28 de abril a las 23:59 horas para hacer el registro. El proceso es muy sencillo, ya que se hace de forma gratuita y solo se tiene que proporcionar la ubicación del lugar donde se participará en este simulacro. Puedes hacerlo en este link.

Reconstruccion sismo 19 septiembre [VIDEO] A 32 anos del sismo del 19 de septiembre 1985 se llevo a cabo el simulacro que conmemora la fecha y horas despues un Sismo de 7 1 grados dejo al m

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.