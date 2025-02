CURP 2025: Personas que no podrán usarla si no cuenta con esta característica

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento esencial para la identificación de ciudadanos y residentes en México. Este código alfanumérico, compuesto por 18 caracteres, es asignado por el gobierno federal y funge como pieza clave para la realización de diversos trámites, tanto en el ámbito oficial como en el privado. Dado que es de suma importancia, es fundamental conocerla y saber cómo conseguirla si llegas a necesitarla este 2025.

La CURP la emite la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO) de la Secretaría de Gobernación.

Es un instrumento que sirve para registrar en forma individual a todas las personas habitantes del país, nacionales y residentes extranjeras, así como a mexicanas y mexicanos que radican en otros países

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo se forma el CURP 2025 de una persona?

La clave está compuesta por 18 caracteres alfanuméricos. De estos, 16 se obtienen del documento de identidad de la persona (como el acta de nacimiento, carta de naturalización, documento migratorio o certificado de nacionalidad mexicana), mientras que los dos últimos son asignados por el RENAPO.

Ejemplo: Alamán Pérez Ricardo, nacido en CDMX el 21 de marzo de 1963



Del primer apellido se toma la primera letra y la primera vocal interna (AA)

Del segundo apellido, la primera letra (P). Si no se tiene segundo apellido, se usa la letra “X”.

Del primer nombre se toma la primera letra (R). En caso de nombres compuestos que empiecen con María o José, se considera el segundo nombre para la inicial

De la fecha de nacimiento se extraen el año, mes y día (630321)

Del sexo, se asigna “H” para hombre y “M” para mujer. En este caso, es “H”

Del lugar de nacimiento, se toman las dos letras correspondientes al código de la Entidad Federativa

De los apellidos y primer nombre, se extraen las primeras consonantes internas de cada uno (LRC)

El carácter en la posición 17 es asignado por el Registro Nacional de Población para evitar registros duplicados

¿Qué personas no podrán usar la CURP para trámites en 2025?

De acuerdo con el gobierno federal, las personas que no hayan realizado el trámite de modificación o corrección de su CURP, en caso de ser necesario, no podrán hacer uso de este documento. No corregir la CURP puede impedir la realización de trámites ante dependencias de la Administración Pública y la posibilidad de ser beneficiario de programas sociales.

Este 2025 puedes utilizar la CURP para diversos propósitos como: Inscripciones escolares, obtención de un pasaporte, inscripción al servicio militar, tramitar una licencia de conducir, apertura de una cuenta bancaria, contratación de un servicio de telefonía celular, inscripción a un seguro de salud, pbtención de una beca, participación en un programa social o realizar trámites del SAT.

¿Cómo corregir la CURP 2025?

Si encuentras algún error en tu nombre, apellido, fecha y lugar de nacimiento, sexo, o en los datos de registro (como número de acta, libro, foja, tomo, entidad o municipio), o si posees más de una CURP, debes solicitar su corrección. En este enlace encontrarás los documentos requeridos.

¿Dónde se hace la corrección de CURP en 2025?

Hay varias formas de realizar la modificación de la CURP en 2025:



Presencial: Consulta aquí

La atención en el módulo CURP ubicado en Londres 102, CDMX se realiza únicamente con cita previa, la cual puedes agendar en la página: https://citas.renapo.gob.mx/citas/

La atención en el módulo CURP ubicado en Londres 102, CDMX se realiza únicamente con cita previa, la cual puedes agendar en la página: Vía telefónica (para consultas): Si tienes alguna duda, puedes llamar de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, a los siguientes números: 55 5128 0000, extensiones 15103, 15104, 15690, 15692 y 15693. 800 911 1111

También puedes enviar un correo a tramitecurp@segob .gob.mx.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.